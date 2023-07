« Taper un puits », l’invention et méthode de Boutté pour creuser soi-même un puits d’eau, sans forer !

Présente depuis plus de 150 ans, Boutté est une entreprise familiale. Basée dans la région Hauts-de-France, au cœur de la Picardie maritime, qui est le berceau historique de la serrurerie et de la robinetterie, Boutté opère sur deux sites. Cette entreprise est aussi leader dans le domaine de l’arrosage de surface et de conception de raccords ainsi que de produits pour l’alimentation en eau du jardin ou de la maison. Devant ce que l’on pourrait appeler « une crise de l’eau » et afin de proposer des solutions pour réaliser des économies, l’entreprise des Hauts-de-France a inventé la gamme « Taper un puits ». Il s’agit d’une alternative aux forages classiques, en creusant un puits et en y installant une conduite d’eau simultanément. Une solution qui permet d’utiliser les eaux des nappes phréatiques de son jardin. Découverte.

La méthode « Taper un puits », qu’est-ce que c’est exactement ?

Lorsque l’on choisit d’opter pour un forage d’eau, il faut nécessairement faire appel à une entreprise spécialisée. Creuser un puits soi-même est possible, mais c’est une opération fastidieuse et éreintante. La méthode « Taper un puits » propose donc une alternative au forage classique, afin de permettre aux propriétaires ou locataires de profiter de l’eau disponible dans les nappes phréatiques de son terrain. Rappelons que l’eau souterraine est la propriété de l’occupant en vertu de l’article 552 du Code Civil. Cette eau peut être utilisée légalement pour arroser le jardin, laver les sols et la terrasse ou encore alimenter un lave-linge ou les toilettes. Pour ces deux derniers points, il faudra cependant obtenir une autorisation et payer une redevance sur les eaux usées, qui rejoindront les canalisations du réseau de la ville.

Quelles sont les caractéristiques de la méthode « Taper un puits » de Boutté ?

Pour pouvoir réaliser ce puits, il faudra nécessairement disposer d’une pompe et d’une nappe phréatique située à 7 m de profondeur au maximum. La gamme « Taper un puits » est une solution simple et abordable pour créer un puits. Fabriquée en acier galvanisé pour une résistance aux chocs accrue, cette gamme se compose de quatre éléments essentiels. Tout d’abord, une pointe à frapper percée avec un manchon à son extrémité, qui permet le vissage de la tête de frappe sur une ou plusieurs rallonges. Ensuite, une tête de frappe est également incluse. Enfin, un manchon indépendant est prévu pour l’assemblage d’une ou de deux rallonges supplémentaires au-dessus de la pointe à frapper, permettant un assemblage avec un maximum de six rallonges. Concrètement, taper un puits vous permet de créer ledit puits et, par ailleurs, d’installer une canalisation qui servira pour le pompage de l’eau, grâce à une pompe de surface.

Comment « taper un puits » avec la méthode Boutté ?

La mise en place de la solution 2 en 1 de Boutté est réalisée manuellement, sans nécessiter d’équipements spécifiques. À l’aide d’une masse, la pointe à frapper est enfoncée dans le sol. Lorsque la pointe est enfoncée à moitié, une ou plusieurs rallonges peuvent être vissées à son extrémité en fonction de la profondeur de la nappe phréatique. En vissant la tête de frappe sur les rallonges, ajoutées progressivement à mesure que la pointe à frapper s’enfonce, les coups de masse permettent de faire progresser la pointe jusqu’à la nappe phréatique.

Les perforations présentes sur toute la longueur de la pointe permettent à l’eau de s’infiltrer dans le conduit de pompage formé par la pointe à frapper et ses rallonges. Envie de tenter l’expérience ? Rendez-vous sur le site Boutté, pour réaliser votre puits grâce à cette méthode ingénieuse. La pointe à frapper filtrante avec manchon pour forage puits BOUTTÉ est disponible sur Amazon à 119,24 € et à 59,90 € sur Leroy Merlin. La rallonge pour pointe à frapper de forage BOUTTÉ est à 57,31 € sur Amazon. On trouve également un kit de forage à enfoncer dans la terre sur Leroy Merlin à 399 € (avec pompe à main). Une version sans pompe à main est également disponible sur Leroy Merlin à 299,00 €.

