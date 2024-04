Tap-Trap, un piège recommandé par les apiculteurs pour lutter contre le Frelon Asiatique

Les frelons asiatiques, comme chaque année, font la une des médias au printemps. Redoutables prédateurs d’abeille, les apiculteurs et les citoyens en ayant conscience n’ont qu’un seul but : les piéger pour protéger les abeilles. Les températures commencent de se radoucir, et les reines sortent de leurs cachettes hivernales. C’est donc le moment idéal pour poser des pièges, et tenter de contenir l’invasion qui s’annonce. Ne soyez pas trop sentimental envers les frelons asiatiques, ils ont été classés « espèce nuisible » en 2012, et un plan national de lutte devrait voir le jour, sous peu. En attendant, je vous propose de découvrir un type de piège très économique et efficace, le Tap-trap. Actuellement en promotion au prix de 15,89 € au lieu de 18,34 € (- 13 %) sur Amazon, vous disposerez, pour ce prix, de 5 pièges. Par qui a-t-il été inventé ? Comment fonctionne-t-il ? Retour sur le Tap-trap, parmi les plus populaires de ce marché florissant. C’est parti.

Qui est l’inventeur du Tap -trap ?

Le Tap Trap n’est pas une invention récente, puisqu’elle date de 2004, l’année de découverte du premier frelon asiatique en France. Son inventeur se nomme Roberto Carello et vit en Italie. Depuis plus de 20 ans, il invente toutes sortes de pièges écologiques pour lutter contre les insectes volants nuisibles. Cela passe par des pièges à frelons asiatiques, mais également par des pièges à moucherons asiatiques, ravageurs d’arbres fruitiers. Ce piège est déjà disponible dans le monde entier, et si certains lui reprochent son manque de sélectivité, son efficacité pour piéger les frelons a largement été prouvée. De nombreux groupements d’apiculteurs l’utilisent, car il est très facile à installer et coûte seulement quelques euros.

Un gros bouchon jaune

Ce piège, de couleur jaune, se présente comme un gros bouchon en plastique, qui vient se visser sur une bouteille en plastique récupérée. Le pas de vis du bouchon est conçu pour s’adapter sur la plupart des bouteilles d’1,5 litre. Pour l’installation, il suffit de disposer d’une bouteille plastique, de visser le Tap-trap sur le goulot. Il est par ailleurs conseillé de percer des trous de 5 à 7 millimètres sur le corps de la bouteille. En procédant ainsi, vous permettrez aux autres insectes piégés de pouvoir ressortir, mais le frelon asiatique, lui, restera piégé à l’intérieur. Le bouchon Tap-trap vient envelopper le goulot de la bouteille et forme de petites entrées autour du goulot. L’insecte tombe alors dans le corps de la bouteille, puis se noie pour le frelon, et ressort pour un autre insecte. C’est aussi simple que cela !

Appât recommandé, et installation

Lorsque les reines sortent pour fonder leur nid primaire, elles sont en manque de sucre ! Et, elles ont une certaine appétence pour l’alcool, étrange peut-être, mais véridique. De plus, l’alcool étant détesté des abeilles, cela rend le piège plus sélectif. Le mélange à verser dans la bouteille se composera donc d’un tiers de vin blanc, d’un tiers de bière (blonde ou brune, les avis différent) et d’un tiers de sirop de fruits rouges (cassis, grenadine, etc.).

Le Tap Trap est conçu avec une boucle qui permet de le suspendre à un arbre en y passant une ficelle. Quant au lieu, les pièges doivent être déposés à une hauteur maximale de 1,50 m à 2 m, près des ruches, des arbres fruitiers, des plantes mellifères et près des hangars ou des abris de jardins. En savoir plus sur ce piège, rendez-vous sur le site officiel : taptrap.com. Retrouvez ce piège Tap-trap sur Amazon, Cdiscount ou Apiculture.net. Avez-vous déjà essayé ce piège ? Quid de son efficacité, selon vous ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez