Tap Trap, un piège pas cher et facile à utiliser pour lutter contre les frelons asiatiques

Nous ne sommes encore qu’au mois de février, pourtant une menace inquiétante pèse déjà sur nos abeilles, et sur la biodiversité en général. Cette menace, c’est évidemment le frelon asiatique, dont les individus ont été plus nombreux lors du dernier automne. Les apiculteurs pressentent une année noire pour leurs abeilles. Les nombreuses colonies d’automne, auront normalement donné naissance à un plus grand nombre de reines pour 2024. Et, c’est très mauvaise nouvelle ! La lutte s’organise partout, avec l’aide des préfectures comme dans les Deux-Sèvres, ou encore des communes, comme à Marmagne (18). Et, si, vous aussi, vous aidiez les apiculteurs à sauver leurs abeilles. Installez, par exemple, des pièges Tap Trap* dans votre jardin, serait une excellente idée ! Numéro un des pièges pour frelon asiatique, nous vous proposons de le découvrir, ou de le redécouvrir, car il existe depuis 20 ans. C’est parti.

Tap Trap qu’est-ce que c’est ?

Présent sur le marché depuis 2004, le bouchon piège Tap Trap est souvent imité pour sa technique de capture et ses appâts attrayants à fabriquer soi-même, résultat d’années d’études et de tests. Cependant, il reste inégalé. En se fixant facilement au goulot d’une bouteille en plastique standard, le Tap Trap se place directement sur les plantes à protéger. De plus, il est conçu dans des matériaux durables sur lesquels vous pourrez compter pendant plusieurs saisons. Néanmoins, attention, le « vrai » Tap Trap, est une invention originale et brevetée de Roberto Carello, et demeure unique en son genre. Au départ conçu pour protéger les oliveraies italiennes de différents insectes, il s’est révélé être un piège sélectif pour lutter contre les frelons asiatiques.

Pourquoi ce piège est-il sélectif ?

Certes, la prise inopinée d’autres insectes reste possible, néanmoins ce piège italien est considéré comme sélectif pour deux raisons. Tout d’abord, lorsqu’il vient se positionner sur le goulot d’une bouteille en plastique, l’interstice laissé entre le bouchon et le piège, permet aux autres insectes entrés de ressortir. Le frelon asiatique, lui, étant plus gros, il ne pourra pas ressortir. La sélectivité de ce piège est également réalisée par l’appât que l’on met à l’intérieur. En effet, les frelons asiatiques, sont très attirés par l’alcool, mais aussi par la couleur rouge du sirop choisi.

C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser du vin blanc pour un tiers, du sirop de fruits rouges (cassis, fraise, grenadine, framboise) pour un tiers, et de la bière pour un dernier tiers. À l’inverse, les abeilles et de nombreux autres insectes sont rebutés par les effluves d’alcool et ne seront donc pas attirés. Enfin, le bouchon jaune serait aussi un excellent appel aux frelons asiatiques, qui selon cet article apprécierait cette couleur ! La couleur jaune leur rappellerait-elle la couleur de la robe des abeilles ?

Comment accrocher le piège Tap Trap ?

Pour accrocher le piège Tap Trap, suivez ces étapes simples et munissez-vous simplement d’une bouteille de plastique propre et vide évidemment. Voici comment l’accrocher en quelques secondes seulement :

Retirez le bouchon de la bouteille en plastique que vous allez utiliser, et placez-le dans votre bac de tri réservé aux emballages.

Insérez le Tap Trap dans l’ouverture du goulot de la bouteille, de manière qu’il soit bien ajusté.

Appuyez fermement sur le Tap Trap pour qu’il adhère correctement au goulot de la bouteille.

Maintenant, votre piège Tap Trap est prêt à être suspendu grâce aux petites attaches livrées avec le piège. Il est également possible de le suspendre de préférence à hauteur d’épaules, avec une ficelle ou tout autre liant, naturel de préférence. On évitera les fils électriques, ou collier en plastique, qui pourraient se retrouver à polluer les sols ! Utilisez-vous déjà le piège Tap Trap ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Tap Trap mais relève du libre choix de l’auteure.