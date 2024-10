Pour limiter la propagation du frelon asiatique vous pouvez devenir « piégeur volontaire »

Dans quelques semaines, les frelons asiatiques devraient se faire oublier quelques mois ! Et pour cause, leur cycle de vie sera terminé, ils mourront pour la plupart et c’est ainsi que l’a décidé la nature. L’espèce ne s’éteindra pas pour autant, les reines commencent à se cacher pour hiberner et donner naissance à d’autres milliers de frelons asiatiques au printemps prochain. On appelle cela le cycle éternel, même si, pour les frelons asiatiques, nous nous en passerions volontiers ! Depuis leur arrivée en 2004, cachés dans une poterie chinoise, ils ont envahi la France au point d’être classés comme nuisibles dès 2012. En Loire-Atlantique, dans la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, la mairie propose un recrutement original. Si vous vous sentez l’âme des piégeurs de frelons asiatiques, cette initiative peut vous intéresser. Découverte.

Un recrutement pour le piégeage de printemps

Les frelons asiatiques sont responsables de dégâts dans les cultures, de massacres d’abeilles, voire de piqûres dangereuses pour les hommes. Ces pauvres bestioles n’ont vraiment pas la cote et leur mauvaise image n’est pas une légende. Pour limiter les dégâts, la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire recrute dès maintenant des piégeurs de frelons asiatiques. Cette opération vise à limiter la propagation du frelon asiatique et se déroule en partenariat avec Polleniz et l’Union des apiculteurs de Loire-Atlantique (UNAPLA). Pour ce faire, il suffit de téléphoner au 02 40 68 16 66 ou d’envoyer un e-mail à st@sainte-luce-loire.com.

Quelles sont les conditions pour devenir piégeur de frelons asiatiques ?

Si l’inscription peut paraître précoce, elle s’explique par le fait que les instigateurs de ce piégeage souhaitent intervenir le plus tôt possible, dès le 15 février. Nous avons pour habitude de commencer le piégeage en mars, or le changement climatique et les climats plus doux entraînent une prolifération plus tôt dans l’année. Les piégeurs devront, par conséquent, installer les pièges qui leur seront fournis, dès le 15 février, pour piéger les reines fondatrices au sortir de l’hiver. Les pièges devront rester en place jusqu’au 15 mai pour qu’ils soient le plus efficaces possible. Les pièges seront d’ailleurs installés par les apiculteurs afin qu’ils soient placés aux endroits stratégiques de passage des frelons asiatiques. Ces mêmes apiculteurs interviendront tous les 15 jours pour vérifier l’état des pièges, et remettre des appâts le cas échéant.

Le piégeage d’automne est aussi important

L’année 2024 aura été pluvieuse, mais elle aura surtout été plutôt douce pour le moment. Ces températures clémentes font le bonheur des frelons asiatiques qui disparaissent quand elles affichent 15 °C plusieurs jours consécutifs. Cette année, et même à cette période, les frelons asiatiques sont encore actifs et plutôt agressifs. Ils sont en recherche active de sucre, pour nourrir les reines qui assureront la pérennisation de l’espèce. De votre propre initiative, vous pouvez donc continuer à poser des pièges, avec un appât sucré, pour tenter de piéger les derniers spécimens.

Le réchauffement climatique ne nous aide pas, car les températures trop douces prolongent la vie des frelons asiatiques, et nous, nous devons aider les apiculteurs à protéger les abeilles. Vous pouvez en conséquence poser des pièges aussi en automne, tant que les températures sont encore douces ! Plus d’informations ici. Que pensez-vous de l’initiative de la ville de Sainte-Luce-sur-Loire ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

