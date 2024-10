Frelons asiatiques, l’automne est la saison la plus dangereuse, alertent les spécialistes

Alors que l’automne est désormais bien installé, on se dit que le risque des frelons asiatiques disparaît ! Le problème du frelon asiatique qui envahit la France depuis vingt ans, c’est qu’il est aussi dangereux, voire plus, en automne qu’en été. Ce « vespa velutina » son nom scientifique, classé nuisible en 2012, est une véritable plaie quelle que soit l’époque de l’année. S’il est dorénavant acté que l’on doit poser des pièges au printemps pour les reines fondatrices, et en été, pour protéger les ruches des attaques, en automne aussi, il faut prendre certaines dispositions. Et, à cette époque, les frelons asiatiques sont plutôt de type « très agressif » ! Par conséquent, il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers et continuer de les piéger jusqu’à l’hiver. Je vous explique immédiatement pourquoi cela est nécessaire.

Plusieurs accidents mortels relevés en ce début d’automne…

Le 23 septembre dernier, comme le relate France 3, un groupe de randonneurs a été attaqué dans les Côtes-d’Armor. Le groupe, composé de huit personnes, se promenait dans la forêt de Rance, quand, passant près d’un nid, sans le savoir, ils ont été attaqués. Quatre personnes ont été transportées en urgence absolue à l’hôpital, et malheureusement, le décès d’une femme de 77 ans est à déplorer. Le 27 septembre, à Montélimar, un homme a été gravement blessé lors d’une attaque de frelons asiatiques… Et, ce sont uniquement deux exemples parmi les nombreuses attaques qui se sont produites cette année. Alors que nous indiquons souvent que la piqûre de frelon asiatique n’est pas mortelle, la multiplication de ces piqûres, représente, elle, un véritable danger pour l’Homme.

Pourquoi les frelons asiatiques sont si agressifs en automne ?

L’agressivité des frelons asiatiques, particulièrement à l’automne, s’explique par divers facteurs, liés au climat et à leur cycle de vie. La première raison est une réaction protectrice. En effet, en automne, les colonies de frelons asiatiques sont à leur apogée, avec un nid qui peut abriter plusieurs milliers d’individus. À ce stade, les ouvrières protègent activement le nid et la reine. Elles deviennent plus agressives contre toute menace potentielle, car la survie de la colonie est en jeu. De plus, le froid se faisant plus intense, les sources de nourriture se raréfient, incitant les frelons à être agressifs entre eux, pour trouver de la nourriture. Enfin, c’est aussi l’époque pendant laquelle, les ouvriers élèvent ceux qui deviendront les futurs reproducteurs, reines et mâles. Ils assurent ainsi leur descendance, et deviennent assez naturellement plus agressifs.

Les nids, en automne, un danger particulier contre lequel il faut lutter.

Vous l’aurez compris, l’automne est probablement la saison la plus dangereuse dans le cycle de vie des frelons asiatiques. C’est la raison pour laquelle il est absolument indispensable de détruire les nids, et surtout maintenant, pourrait-on dire. Attention, au regard de leur agressivité saisonnière, il est absolument essentiel de faire appel à un professionnel si vous repérez un nid de frelons. Les attaques en colonies sont telles que vous pourriez y laisser votre vie. Enfin, si vous découvrez un nid, prévenez immédiatement votre mairie. S’il se trouve sur le domaine public, elle est dans l’obligation de faire intervenir une entreprise.

Et, si celui-ci se trouve sur un terrain privé, elle doit normalement en informer le propriétaire dans les plus brefs délais. Vivement l'hiver, la seule saison pendant laquelle les frelons asiatiques nous laissent un peu de répit !