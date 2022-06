Imaginez que vous marchiez pendant des heures sous un soleil de plomb avec quelques boissons dans votre sac à dos… Au bout de quelques heures, vos boissons seront chaudes et si vous aviez prévu des boissons pétillantes, vous risquez fort de prendre une douche au soda (ou à la bière*) car vos boissons auront été secouées dans tous les sens… Grâce aux bretelles Shark Tank, appelées Muff’ Spender, vous pourriez conserver vos boissons au frais même pendant que vous marchez. Cet objet insolite doit on vous laissera juger de l’utilité existe bien, et il est même vendu sur le site de la marque. On va essayer de vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert !

Une invention étrange !

Cet été, vous prévoyez peut-être de faire des barbecues avec vos potes ou de vous prélasser au bord de votre piscine. Voire de réaliser des travaux de jardinage mais vous voulez aussi boire frais en toutes circonstances. Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir le B.O.T Heineken qui vous suit partout avec des bières fraîches, le Muff’Spender est un peu plus accessible… Votre nouvel accessoire préféré se présente donc sous la forme d’une paire de bretelles avec deux poches, une sur chaque bretelle, à l’avant. Des poches qui sont évidemment isolées pour maintenir votre boisson fraîche, à disposition, tout en vous laissant les mains libres !

Comment ça marche ?

Le Muff’Spender est fabriqué dans un matériau super résistant et dispose de clips robustes pour attacher à votre pantalon évidemment. En plus de maintenir vos boissons au frais, elles ont aussi la fonction véritable de bretelles de grand-père ! Sur chaque bretelle se trouve une poche isolée, pile de la taille d’une canette ! Mais elles peuvent aussi accueillir une petite bouteille d’eau si vous le souhaitez. Mais ce n’est pas tout… Si vous choisissez une boisson avec capsule, les bretelles sont aussi équipées d’un décapsuleur prêt à dégainer dès qu’il le faut. Une autre poche est prévue pour transporter une lampe, un stylo, un briquet ou tout autre petit accessoire.

Combien coûtent ces bretelles porte-boissons ?

Actuellement le Muff’Tenders est vendu au prix de 55$ sur le site de la marque, mais nous ne savons pas s’il est livrable en France. Toujours est-il que ces bretelles sont disponibles en trois coloris : noir, bleu-marine, et aux couleurs du drapeau américain pour les patriotes ! Et en deux tailles, grande et petite pour s’adapter à la morphologie de chacun… Pour les futurs festivals d’été ou pour éviter de faire des allers-retours entre le fond du jardin et le réfrigérateur, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Sinon, pour garder vos boissons au frais, vous pouvez aussi opter pour un simple trou dans la terre, vous verrez cela fonctionne aussi, ou opter pour le Groundfridge, un réfrigérateur enterré qui plaît beaucoup aux adeptes des tiny houses autosuffisantes !!! Pour les bretelles, on ne trouve pas cela forcément utile, mais chacun ses goûts non ?

