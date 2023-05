Budweiser invente un réfrigérateur « géothermique » en argile, qui fonctionne sans électricité

Cette année, des vagues de chaleur ont été déjà enregistrées. Au mois d’avril, les températures atteignaient les 36,9 °C au Portugal, les 38,8 °C en Espagne et les 41 °C au Maroc. Le réchauffement climatique progresse et sévit actuellement dans plusieurs régions du monde. Face à cela, la demande d’énergie augmente pour garder les aliments et les boissons au frais, et climatiser les bâtiments. Toutefois, certaines régions chaudes ne bénéficient même pas d’un accès régulier à l’électricité. Au Maroc, au Mali, au Ghana, au Pakistan et en Inde, près de 48 % des territoires connaissent ce problème. Afin d’y remédier, Budweiser Europe a eu l’idée de concevoir un réfrigérateur autonome, qui fonctionne sans électricité. Cette innovation est baptisée « Bud Ground Cooler ». Comment ça marche ? Explications.

Comment est conçu ce réfrigérateur durable ?

En collaboration avec le studio d’innovation Frog et l’agence BETC Paris, cette entreprise américaine a mis au point ce réfrigérateur pour conserver les boissons au frais. Cet appareil est inspiré d’une ancienne méthode de refroidissement souterraine datant de l’Antiquité. En effet, il fonctionne grâce aux propriétés « refroidissantes » du sol. Auparavant, ce système de refroidissement était capable de refroidir jusqu’à seulement 15 °C. Mais avec le Bud Ground Cooler, cette température arrive même à descendre en dessous de 8 °C.

Pour construire cet appareil durable, Babatope Aiku, ingénieur thermodynamicien chez Frog, a installé neuf tubes cylindriques en argile à approximativement 4 m sous le sol. À cette profondeur, par évaporation, l’air est naturellement rafraîchi. Les boissons y sont conservées. Ces tubes cylindriques ont été, d’ailleurs, améliorés afin de doubler la circulation de l’air et d’augmenter la fraîcheur. De plus, l’équipe de conception a ajouté un mât de 4,5 m de haut, relié à la structure souterraine. Ce dispositif récupère l’air ambiant et le transporte dans le sol à l’aide d’un tuyau, en vue d’obtenir des boissons encore plus fraîches.

Quelles sont les caractéristiques de cette innovation ?

Selon son concepteur, le Bud Ground Cooler serait le premier réfrigérateur non électrique, capable de refroidir des boissons à moins de 8 °C. Cet appareil peut contenir jusqu’à 300 bouteilles. Il est essentiellement dédié aux distributeurs ou vendeurs de boissons situés dans des régions chaudes sans accès à l’électricité. Il possède un design simple et pratique, avec son toit en forme de parapluie qui le protège du soleil. Les clients peuvent également se rafraîchir et se détendre sous le parasol en cas de forte chaleur. L’entreprise a affirmé que cette innovation ingénieuse a été soumise à de nombreux tests dans un laboratoire de Paris. Ensuite, l’appareil a été essayé au Maroc, dans des conditions réelles. Les résultats étaient concluants. Actuellement, la marque de bières Budweiser envisage d’installer ce nouveau type de réfrigérateur dans des régions où les problèmes d’électricité persistent et des endroits hors réseau.

Quel pourrait être son impact dans le monde ?

Le réchauffement climatique est malheureusement une réalité. Les pays en développement sont les plus touchés par ce phénomène. Ce nouveau dispositif de refroidissement souterrain pourrait donc devenir une solution durable afin d’aider les personnes vivant dans des régions sévies par des chaleurs extrêmes. Il s’agit d’une solution ingénieuse, de faible technicité et sans émission de CO₂, selon David Martin Angelus, directeur de la création chez BETC Paris. Cette célèbre marque de bières, quant à elle, s’engage à toujours combiner le commerce, la technologie et le design. Il souhaite générer un effet positif et durable pour les consommateurs, les entreprises et les futures générations. Afin d’obtenir plus d’informations sur cette technologie, visualisez cette vidéo.