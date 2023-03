La pompe à chaleur solarothermique, un dispositif économique pour le chauffage et l’eau chaude de la maison

La loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 fixe un certain nombre d’objectifs. Parmi eux, le Gouvernement vise à réduire de 30 % la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030 et à utiliser davantage des énergies renouvelables (40 %). Dans cette optique, le recours à des énergies propres bénéficie du soutien de l’État. L’installation d’une pompe à chaleur solarothermique fait notamment partie des travaux éligibles à des dispositifs de financement tels que la prime Énergie et MaPrimeRénov’. Pour réussir ce projet, il est essentiel de considérer certains critères qui seront détaillés dans cet article.

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur solarothermique ?

La pompe à chaleur solarothermique est un système innovant qui combine l’énergie solaire thermique et la pompe à chaleur classique (PAC). C’est une solution fortement recommandée pour les foyers qui envisagent de passer au vert. Ce type d’installation privilégie l’usage de l’énergie renouvelable générée par les panneaux solaires thermiques. La PAC n’intervient qu’en cas de baisse du niveau d’ensoleillement qui empêche le bon fonctionnement des modules solaires. Ce SSC permet de chauffer le réseau d’eau qui sert à alimenter le circuit du chauffage et à produire de l’eau chaude sanitaire.

Comment fonctionne-t-il ce système solaire combiné ?

Les panneaux solaires thermiques captent le rayonnement solaire et le convertissent en énergie sous forme de chaleur. Ensuite, cette énergie thermique est transmise à un fluide caloporteur qui chauffera l’eau stockée dans le ballon tampon via un échangeur thermique. La PAC eau-eau prend le relais lorsque l’efficacité énergétique des capteurs solaires thermiques chute à cause d’un faible ensoleillement. Afin d’obtenir un excellent rendement, il convient de choisir des équipements qui correspondent à la taille de votre maison. Par exemple, dans un logement de 150 m², l’idéal est d’utiliser un ballon d’eau chaude de 1 000 l et des panneaux solaires thermiques de 16 à 20 m².

Quels sont les critères d’installation de ce SSC ?

En amont de votre projet d’installation de pompe à chaleur solarothermique, vous devez considérer certains facteurs. Vérifiez notamment la zone géographique de votre maison et son orientation. Bien évidemment, avec un niveau d’ensoleillement élevé, vous profiterez d’un rendement maximal toute l’année. La performance de ce SSC dépend aussi de la qualité de l’isolation du logement et du rendement des terminaux pour le chauffage au sol. D’ailleurs, avant de vous lancer dans ce projet, il convient d’évaluer vos attentes en termes de confort thermique. Outre cela, prenez soin d’engager un professionnel qualifié afin de mener à bien ce type de travaux. Il se chargera de déterminer la puissance nécessaire à l’installation de la PAC et la surface des panneaux solaires utiles. Il vous guidera dans le choix des équipements adaptés aux différents critères indiqués ci-dessus.

Les dispositifs de financement auxquels vous pouvez prétendre

La pose d’une pompe à chaleur solarothermique figure parmi les opérations éligibles à des aides financières telles que :

La prime énergie : le montant octroyé dépend de la base de ressources du foyer bénéficiaire. Il varie entre 5 000 et 10 000 €.

MaPrimeRénov’ : cette aide s’adresse aux foyers à revenu modeste résidant dans un logement construit depuis au moins deux ans. Son montant est compris entre 6 500 et 10 000 euros.

Pour pouvoir bénéficier de ces primes, il est obligatoire de confier les travaux à un artisan RGE (Reconnu Garant Environnement). Il est à noter que plusieurs autres dispositifs sont disponibles, en l’occurrence la taxe réduite à 5,5 % et l’éco-prêt à taux zéro. Par ailleurs, ils permettent d’alléger davantage votre reste à charge.