Quelle voiture électrique peut alimenter en énergie une maison avec la recharge bidirectionnelle (V2G) ?

La mobilité électrique et les énergies renouvelables peuvent être associées pour accélérer la transition énergétique et écologique dans un pays. D’une part, les installations solaires, considérées comme intermittentes, nécessitent une solution de stockage d’énergie efficace pour conserver le surplus d’électricité produit pendant les journées ensoleillées. D’autre part, les véhicules électriques sont sollicités en moyenne pendant seulement deux heures et demie par jour (10 % du temps) alors que leur batterie offre une importante capacité de stockage. Ainsi, en utilisant la technologie V2G, les VE compatibles peuvent se charger ou se décharger en fonction des besoins de leur propriétaire. Le chargement peut être effectué à partir de l’électricité fournie par les panneaux solaires lors des pics de production ou par le réseau lors des heures creuses. En revanche, la décharge permet d’alimenter le système électrique d’un logement ou de participer à l’équilibrage du réseau pendant les heures de pointe. Découvrez davantage cette innovation à travers cet article.

Qu’est-ce que le dispositif V2G ?

Tout d’abord, « V2 » fait référence à la technologie de charge bidirectionnelle permettant à une voiture de recevoir de l’énergie pour se charger, dans un sens, et d’en libérer pour alimenter un appareil, une maison ou un réseau, dans l’autre sens. Par conséquent, le véhicule joue le rôle d’un système de stockage d’électricité sur roues lorsqu’il ne roule pas. Aujourd’hui, l’on peut distinguer quatre différents types de technologies de charge bidirectionnelle selon leur usage : le V2L (vehicle-to-load), le V2H (vehicle-to-Home), le V2G (vehicle-to-grid) et le V2X (vehicle-to-everything).

Le V2G est principalement adapté pour la recharge privée à la maison ou en entreprise, car la durée de connexion à la borne pourrait être plus ou moins longue. Les automobilistes peuvent programmer via une application la recharge et l’injection d’énergie au moment de la journée le plus favorable pour le système électrique de leur maison ou le réseau électrique national. En injectant leur électricité excédentaire au réseau, ils pourront réduire leur facture d’énergie et/ou percevoir des revenus supplémentaires.

Les véhicules électriques compatibles V2G

Jusqu’à présent, cette technologie de charge bidirectionnelle « vehicle-to-grid » est encore en développement dans l’Hexagone. Néanmoins, il y existe déjà quelques modèles de véhicule électrique compatibles :

Nissan Leaf

Nissan e-NV200

Mitsubishi iMiev

Mitsubishi Outlander PHEV

Peugeot iON

Citroën C-ZERO.

À cette petite liste de VE s’ajoutera prochainement la nouvelle Renault 5 électrique, disponible avec deux options de capacité de batterie : 40 kWh et 52 kWh.

Il est bon de noter que les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à hydrogène (FCEV) sont compatibles avec la technologie V2G. Ils doivent être équipés d’une prise CHAdeMo ou « Charge and Move » en anglais. Cette prise spécifique embarque la technologie de recharge bidirectionnelle et permet une charge directe en courant continu de façon plus rapide.

Les perspectives pour cette innovation

Le gestionnaire du réseau électrique national RTE estime que la demande d’électricité en France pourrait augmenter de 35 % d’ici à 2050. C’est pourquoi il est essentiel de favoriser les énergies propres, d’optimiser la consommation et d’augmenter les capacités de stockage d’énergie disponibles. Dans ce contexte, la technologie V2G s’avère une solution prometteuse pour gérer et piloter l’énergie selon la demande, la saison et le moment de la journée.

Il est à préciser que, d’ici à 2030, au moins 140 millions de véhicules électriques pourraient circuler dans le monde, selon les estimations des experts. Cela représenterait d’énormes réserves d’énergie sur roues pouvant offrir une capacité de stockage jusqu’à 7 TWh. Pour que cela se réalise, il est de mise de démocratiser la mobilité électrique, ainsi que l’adoption de la technologie V2G et le déploiement des bornes de recharge bidirectionnelle à l’échelle mondiale. Plus d’informations : Virta.global. Que pensez-vous de cette méthode de stockage d’énergie ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .