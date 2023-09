Voiture électrique : Stellantis développe une batterie deux fois plus légère, avec la même quantité d’énergie stockée

Les véhicules électriques sont une alternative plus écologique aux modèles thermiques. Pour rendre ces engins plus performants, les acteurs du monde de l’automobile ne se penchent pas uniquement sur l’amélioration de la conception de leur moteur. L’accent est également mis sur la technologie des batteries qui fournissent l’énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. Le but est de concevoir des accumulateurs à la fois performants, sûrs et plus respectueux de l’environnement. Stellantis fait partie de ces sociétés qui ambitionnent de révolutionner l’univers de la mobilité. Le groupe automobile multinational franco-italo-américain fondé en 2021 vient ainsi d’annoncer l’ouverture d’un nouveau centre technologique qui aura pour mission de développer des batteries de nouvelle génération.

Un nouveau centre R&D en Italie

La nouvelle installation se trouve en Italie, plus précisément dans le complexe Mirafiori à Turin. Elle est le fruit d’un investissement de 40 millions d’euros. Avec sa superficie totale de 8 000 m², le centre comprend une trentaine de chambres climatiques dans lesquelles les batteries électriques subiront des tests de résistance à la chaleur et à l’humidité. Ces espaces pourront servir pour tester simultanément jusqu’à 47 batteries. De plus, ils permettront d’analyser jusqu’à 96 cellules en même temps. Les ressources humaines ne seront pas en reste. Selon les explications, le centre emploiera une centaine d’experts spécialisés.

Réduire de moitié le poids des batteries

Parmi les missions que Stellantis confiera à l’équipe du nouveau site, il y en a une qui s’avère particulièrement intéressante. Celle-ci travaillera sur le développement de batteries 50 % plus légères que les modèles qui alimentent les voitures électriques actuelles, et ce, tout en s’assurant que la capacité de stockage d’énergie soit préservée, voire améliorée. Le groupe ambitionne notamment d’atteindre cet objectif d’ici à 2030. En effet, l’allégement du poids des batteries aura un impact non seulement sur les performances des véhicules électriques, mais aussi sur leur empreinte carbone.

Les avions électriques parmi les cibles

Malgré son âge, Stellantis peut s’appuyer sur le savoir-faire et l’expérience des marques qui composent sa galaxie, à savoir PSA Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler Automobiles. Contrairement à d’autres géants tels que Toyota qui préfèrent attendre que leur technologie soit suffisamment mûre pour percer sur le marché de l’électrique, le groupe multinational mise ainsi sur une approche différente.

D’ailleurs, les batteries ultra-légères développées par le centre nouvellement créé en Italie ne cibleront pas uniquement le marché des voitures électriques. Stellantis ambitionne également de concevoir des modèles pour les avions électriques, les drones et les deux-roues électriques. Plus d’infos : stellantis.com.

