CATL dévoile une « batterie condensée » de 500 Wh/kg pour alimenter les avions électriques

Au Salon de l’automobile de Shanghai, cette société chinoise a présenté sa « batterie condensée », capable d’atteindre une densité d’énergie jusqu’à 500 Wh/kg. En effet, cette solution innovante affiche une énergie spécifique et un niveau de sécurité élevés. Elle devance les cellules considérées auparavant comme les plus denses, en l’occurrence celles d’Amprius (450 Wh/kg). Elle pourrait être utilisée pour alimenter des voitures électriques et des avions de transport de passagers. CATL a déclaré être capable d’en produire en masse sur une courte durée. Dans cet article, découvrez plus d’explications sur cette innovation.

La conception de cette « batterie condensée »

Cette solution de stockage d’énergie utilise une technologie semi-solide avec des électrolytes condensés biomimétiques très conducteurs. C’est pourquoi elle parvient à construire une structure à l’échelle du micron auto-adaptative, qui peut ajuster les forces interactives créées entre les chaînes. D’après l’entreprise, cette nouvelle technologie présente de nombreux avantages, notamment une augmentation de la conductibilité des cellules. De plus, l’efficacité du transport d’ions de lithium et la stabilité de la microstructure sont optimisées. La société a également précisé que cette batterie comprend des matériaux cathodiques à très haute densité énergétique, des matériaux anodiques et des séparateurs innovants. De plus, elle recourt à des procédés de fabrication avancés. Toutes ces innovations permettent à cette solution d’atteindre d’excellentes performances en termes de charge et de décharge, tout en assurant une utilisation sans risque.

Vers l’électrification des avions de ligne

Les batteries au lithium sont privilégiées par les fabricants d’appareils électriques en raison de leur capacité à contenir une quantité d’énergie par masse plus importante. Elles servent notamment à alimenter des Smartphones, des ordinateurs portables, des drones et des véhicules électriques, ainsi que la première génération d’avions électriques. Mais les fabricants de batteries veulent placer la barre plus haut en créant des solutions de stockage d’énergie encore plus légères, plus performantes et plus sûres. CATL a notamment déclaré être prête à établir une nouvelle référence avec sa « batterie condensée ».

Cette dernière affiche une énergie spécifique élevée, susceptible de répondre aux exigences des acteurs dans l’aviation. Elle pourrait être intégrée dans des avions eVTOL et des avions de ligne de demain. Actuellement, cette société chinoise collabore avec des constructeurs d’avions électriques afin de s’adapter aux normes de qualité et de sécurité applicables à l’aviation. Grâce à ce type de projet, l’électrification pourra efficacement s’étendre sur les secteurs de transport terrestre, maritime et aérien.

CATL, un des leaders mondiaux dans la fabrication des batteries

Installée à Ningde, en Chine, cette entreprise fournit près d’un tiers des batteries de VE dans le monde. Elle continue d’innover et de créer, en vue de répondre aux besoins croissants des clients, selon son scientifique en chef Wu Kai. Sa feuille de route technologique en matière de stockage d’énergie serait la plus complète jusqu’à présent. En 2021, cette société a lancé la première génération de batteries sodium-ion d’une densité de 160 Wh/kg. En 2022, elle a dévoilé sa technologie Qilin (255 Wh/kg) qui permet à des VE d’atteindre une autonomie de 1 000 km en une charge. D’ici à la fin de 2023, elle prévoit de commencer la production de masse de la version automobile de sa « batterie condensée ». Ce projet contribuera à réaliser l’objectif climatique mondial de la neutralité carbone. Plus d’informations : Catl.com