Voitures électriques : bientôt une batterie électrique de 2 millions de kilomètres sur le marché ?

Les voitures électriques sont peut-être pratiques et écologiques, mais tout dépend de la batterie aussi. Les constructeurs l’ont parfaitement bien compris et ne cessent de rivaliser d’ingéniosité pour développer des batteries électriques à la fois performantes et durables.

Eh bien, la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) est peut-être sur le point de révolutionner le secteur : elle affirme en effet avoir mis au point un tout nouveau type de batteries électriques qui sont dotées d’une durée de vie incroyablement longue : elles seraient en effet capables de tenir deux millions de km, rien que ça !

Une batterie électrique qui dure 16 ans: Pour l’heure, aucun détail n’a encore été dévoilé concernant l’autonomie et les caractéristiques techniques de cette super batterie électrique. Dans un entretien avec Bloomberg, Zeng Yuqun, le PDG de CATL, a juste parlé d’une batterie lithium-ion qui reste en bon état pendant deux millions de kilomètres, soit l’équivalent de 16 années de conduite. Yuqun a également affirmé que la batterie était d’ores et déjà prête pour la commercialisation : « Si quelqu’un passe une commande, nous sommes prêts à produire ».

De nombreux avantages intéressants

Actuellement, les batteries électriques proposées sur le marché ont une durée de vie de 320 000 km en moyenne. Celles de CATL présentent ainsi le gros avantage de durer six fois plus longtemps, ce qui représente un atout non négligeable pour l’industrie des véhicules électriques. Les batteries pourraient en effet être utilisées pour plusieurs véhicules : à terme, elles devraient également réduire le coût de l’accès à l’électrique, même si la facture finale devrait coûter un peu plus cher par rapport aux batteries classiques (environ 10 % de plus).

Bientôt dans les voitures Tesla ?

CATL fait partie des pionniers dans la construction et la commercialisation de batteries pour voitures électriques. L’entreprise peut en effet se vanter de compter les plus grandes marques automobiles parmi ses clients : on peut notamment citer Volkswagen, BMW, Honda, Toyota, ou encore Tesla. D’ailleurs si l’on en croit les dernières rumeurs, cette dernière compterait embarquer la super batterie électrique de CATL dans sa Tesla Model 3 dont la commercialisation est prévue pour la fin de l’année ou pour début 2021.

Tesla n’a pas encore fait d’annonce officielle sur le sujet, mais cela devrait sûrement se faire lors du « Tesla Battery Day », un événement normalement prévu pour le mois prochain. D’ici là, CATL pourrait donner plus d’informations sur sa super batterie électrique.

Photo de couverture TierneyMJ / Shutterstock