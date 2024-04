Ecoflow dévoile la Delta Pro Ultra, une batterie résidentielle portable et modulaire de 90 kWh

Chaque année, au mois de janvier, a lieu à Las Vegas, le Consumer Electronics Show, plus communément appelé CES. Ce salon international est l’occasion unique de découvrir de nombreuses inventions ou innovations de marques prestigieuses, comme de petites start-up. En 2024, l’une des marques ayant pignon sur rue en matière de batterie domestique, EcoFlow, a présenté une nouvelle batterie ultra-perfectionnée. Son nom, l’EcoFlow Delta Pro Ultra. Cette dernière peut atteindre une puissance de 90 kWh et récupérer l’énergie de 42 panneaux solaires ! Impressionnante, EcoFlow la présente comme un « générateur de batterie hybride intelligent pour toute la maison et d’une batterie de secours ». Le plus judicieux étant peut-être que je vous la présente ! C’est parti.

Puissante et modulaire

C’est donc le célèbre CES 2024 de Las Vegas qu’a choisi EcoFlow pour présenter sa nouvelle solution de secours par batterie domestique : la Delta Pro Ultra. Concrètement, ce générateur de batterie hybride intelligent propose une capacité impressionnante, car il est en capacité de tirer son énergie d’une multitude de sources. La batterie domestique peut, par exemple, se charger à partir de n’importe quel panneau solaire (haut ou faible rendement). Mais, elle peut aussi être alimentée par le réseau électrique et même par un générateur alimenté au gaz. Cette dernière proposition est possible, néanmoins son impact environnemental, lié au gaz, doit en faire une solution de secours uniquement.

Une véritable batterie domestique

Cette batterie ultra-puissante a été conçue pour les propriétaires de grandes résidences, ressentant le besoin d’une solution de secours en cas de coupure de courant. Néanmoins, elle peut aussi être utilisée lors d’un road trip en famille, puisqu’elle dispose une fois chargée et accompagnée de batterie supplémentaire d’une autonomie d’un mois. En effet, elle possède la capacité d’évoluer jusqu’à 25 kWh avec des batteries supplémentaires, voire jusqu’à 90 kWh pour l’Ultra. Entrons maintenant dans des données un peu plus techniques, et découvrez son prix, à la fin de mon article.

Jusqu’à 42 panneaux solaires

Surdimensionnées, voici comment je décrirai ses capacités impressionnantes. Par exemple, son entrée solaire peut consommer jusqu’à 16,8 kW de puissance, permettant le câblage de 42 panneaux solaires de 400 W simultanément. Bien entendu, cette possibilité combinée à la possibilité de tirer de l’énergie supplémentaire du réseau lorsque les coûts énergétiques sont bas garantit un retour sur investissement rapide. En termes de puissance, cet appareil est capable de fournir de 7,2 kW jusqu’à 21,6 kW avec suffisamment d’équipements supplémentaires, permettant d’utiliser la plupart des appareils clés de votre maison, y compris les unités de climatisation centrale.

Quant à l’installation, elle peut être réalisée en plug-and-play, mais EcoFlow conseille néanmoins l’achat du Smart Home Panel 2 pour de meilleures performances. La batterie Delta Pro Ultra est déjà disponible à la commande au prix de 5 799 $ (5 427 €). Un investissement durable, qui pourrait vous permettre d’économiser sur le long terme. Pour en savoir plus sur la batterie Delta Pro d’EcoFlow, rendez-vous sur le site officiel : us.ecoflow.com. Cette batterie domestique vous semble-t-elle révolutionnaire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .