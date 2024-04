Contre toute attente, DJI dévoile deux batteries électriques portables de 512 et 1 024 Wh

Si vous êtes utilisateurs de drones, vous connaissez forcément la marque DJI, leader mondial de drones civils et de technologies de caméras innovantes. Cette entreprise chinoise spécialisée a été fondée en 2006 par Frank Wang. En quelques années, elle est devenue l’une des marques les plus influentes et les plus renommées dans l’industrie des drones grand public et professionnels. Aujourd’hui, DJI se lance sur un autre marché porteur : celui des stations électriques portables. Deux modèles arrivent sur le marché : la station portable Power 500 et la station portable Power 1000. Ces deux nouveautés peuvent recharger de nombreux appareils ménagers courants, et ont, en plus, la particularité d’assurer la charge des batteries de drones, évidemment. Découverte.

Présentation de la station portable DJI Power 500

La station portable Power 500 de DJI est une solution polyvalente pour répondre aux besoins en électricité des appareils ménagers courants. Avec une capacité de batterie de 512 Wh et une puissance de sortie maximale de 1 000 W, elle propose une recharge rapide et complète en seulement 70 minutes, ou à 80 % en 50 minutes pour ceux qui sont pressés. Cette station prend en charge la recharge rapide de certains drones DJI grâce à la fonction de charge ultra-rapide DJI Power SDC, garantissant des vols plus sereins et une créativité accrue pour les passionnés de drones. Elle dispose également de deux ports USB-C bidirectionnels (100 W max chacun) pour une connectivité polyvalente, ainsi que de deux ports de sortie CA et deux ports USB-A pour une variété d’options de charge.

La sécurité est une priorité avec la Power 500, ayant obtenu 26 certifications de tests de produits du SGS suisse pour une utilisation sûre et une durée de vie allant jusqu’à 3 000 cycles (une dizaine d’années). Pour ceux qui cherchent des solutions écoresponsables, la Power 500 est compatible avec la recharge solaire via des panneaux solaires grâce au module MPPT ou le câble d’alimentation pour prise de voiture vers câble SDC. La station portable Power 500 est vendue au prix de 529 € sur la boutique officielle. Elle bénéficie d’une garantie de cinq ans, des frais de port gratuit. De plus, un crédit DJI d’1 % vous sera accordé sur votre achat.

Présentation de la station portable Power 1 000

En termes de caractéristiques, la Power 1 000 est semblable à la Power 500, néanmoins, et c’est assez logique, elle se veut un peu plus puissante, pour un peu plus d’autonomie ! À commencer par sa puissance, doublée par rapport au modèle 500, elle propose une puissance impressionnante avec une capacité de batterie de 1 024 Wh et une puissance de sortie maximale de 2 400 W. En cas de connexion au réseau électrique, la Power 1 000 prend en charge des recharges de 1 200 W et 600 W, permettant de recharger entièrement votre appareil en seulement 70 minutes, ou à 80 % en 50 minutes. En termes de tests et certifications, elle a aussi obtenu, les 26 certifications de tests de produits du SGS suisse pour une utilisation sûre et une durée de vie de 4 000 cycles (approximativement 10 ans).

Plus pratiquement, elle dispose de deux ports USB-C de 140 W chacun, pour une puissance totale de 280 W pour une utilisation fluide avec les appareils compatibles USB-C. Cette station portable est également équipée de deux ports USB-A, deux ports de sortie CA, un port SDC, un port SDC Lite et deux trous de filetage 1/4″ pour une variété d’options de charge et de recharge élargies. De plus, la Power 1 000 est compatible avec la recharge solaire via un module MPPT ou un câble d’alimentation pour prise de voiture DJI Power vers SDC. La station portable Power 1 000 est vendue au prix de 999 € sur la boutique officielle. Elle bénéficie d’une garantie de cinq ans, des frais de port gratuit. De plus, un crédit DJI d’1 % vous sera accordé sur votre achat.

Comparatif entre la Power 500 et la Power 1 000

L’unité DJI Power 1 000 dispose d’une capacité de batterie de 1 024 Wh et pèse 13 kg, tandis que l’unité DJI Power 500, plus compacte, possède une capacité de 512 Wh et pèse 7,3 kg. Elles peuvent respectivement fournir des puissances maximales de 2 200 W et 1 000 W. Les deux unités peuvent entièrement être chargées en seulement 70 minutes, ou en 50 minutes pour atteindre 80 % si vous êtes pressé. Voici un petit tableau comparatif, fourni par DJI, dans un communiqué de presse qui nous a été adressé :

Camping et road trip Création de contenu Batterie de secours domestique Téléphone portable

Power 1 000 : environ 57 foisPower 500 : environ 28 fois Caméra numérique Power 1 000 : environ 59 fois Power 500 : environ 28 fois Routeur Wi-Fi Power 1 000 : environ 76,8 heures Lampe de camping Power 1 000 : environ 32 fois Power 500 : environ 16 fois Ordinateur portable Power 1 000 : environ 9 fois Power 500 : environ 4 fois Four à micro-ondes Power 1 000 : environ 1,3 heure Réfrigérateur de voiture Power 1 000 : environ 19 heures

Power 500 : environ 9,7 heures Drone Power 1 000 : environ 12 fois Power 500 : environ 6 fois Lampe Power 1 000 : environ 92 heures

