DJI Mini 2 : un drone polyvalent, léger et compact !

Vous êtes peut-être de ceux qui envisagent de réaliser leurs vidéos ou photos par drone désormais. Le constructeur chinois revient sur le devant de la scène avec le drone DJI Mini 2, une évolution du modèle Mavic Mini. Le DJI Mini 2 se destine plutôt aux particuliers qui aiment la photo ou vidéo, qu’elle soit aérienne ou non d’ailleurs.

Avec un poids mini de moins de 249 grammes, le drone DJI Mini 2 ne nécessite pas de formation pour le piloter. Néanmoins, comme tous les appareils de ce genre, il y a quelques informations à connaître pour l’utiliser en toute légalité. Présentation.

Quelle différence entre le Mavic Mini et le DJI Mini 2 ?

Le drone DJI Mini 2 a reçu de nombreuses améliorations en termes de performances de caméra et de transmission d’image. Les fonctions intelligentes du drone ont également été significativement améliorées. Avec le système de transmission OcuSync 2.0 + Wi-Fi, cette transmission d’image s’avère particulièrement impressionnante. Au niveau design, seuls les bouts d’hélices sont devenus oranges et une LED avant a été ajoutée. La connexion s’avère également beaucoup plus stable entre le corps et les bras de l’appareil.

Le DJI Mini 2 en détails

Le DJI Mini 2 est disponible uniquement en gris clair mais un kit créatif DIY permet de le personnaliser et de le décorer. Il pèse 242 grammes (batteries, hélices et carte microSD incluses). De par son poids, l’enregistrement n’est pas obligatoire, mais renseignez-vous car les lois ne sont pas les mêmes dans chaque pays.

Le DJI Mini 2 fonctionne avec l’application DJi Fly. Pour pouvoir utiliser le DJi Mini 2, il suffit de connecter votre appareil mobile à la télécommande, puis de connecter le drone via l’application. Attention, il ne dispose pas de mémoire interne, et fonctionne obligatoirement avec une carte MicroSD. Voici celles qui sont compatibles avec le drone :

16 Go : SanDisk Extreme

32 Go : Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x

64 Go : Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1

128 Go : Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1

256 Go : SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2

Le DJi Mini 2 dispose d’une « petite » mémoire interne qui vous permettra de parer au plus pressé. Mais la résolution ne sera que de 720p si vous n’utilisez pas de carte SD ! Le drone DJi Mini 2 coûte 599€ sur le store de la marque. Il faudra ajouter une carte SD indispensable.

Un drone ludique et unique

Grâce au DJi Mini 2 vous pourrez rallier des points de vue que vous n’auriez jamais atteints ! Une fois la « bête » maîtrisée, l’expérience des vidéos et photos aériennes s’offriront à vous. Il est le compagnon idéal de vos voyages, léger et puissant, il permet des prises nettes et des souvenirs impérissables.

Malgré sa petite taille et son poids léger, il cache une grande puissance. Avec une autonomie de 31 minutes, il vous laisse du temps pour immortaliser vos moments. Il peut résister aux vents jusqu’au niveau 5 et peut monter au maximum à 4000 m d’altitude (selon les réglementations en vigueur). Grâce au DJi Mini 2 vous pourrez recevoir vos vidéos jusqu’à 10 km sans en altérer la qualité initiale.

La nacelle à trois axes dispose d’une caméra 4K et renvoie une qualité d’image impressionnante. La caméra de 12 MP assure une prise de vue parfaite et sensationnelle. Enfin, grâce à QuickShots, vous pourrez partager instantanément vos vidéos ou photos de qualité professionnelle sur vos réseaux sociaux. Et pour les partages, de nombreux effets sont possibles :

Dronie

Spirale

Fusée

Cercle

Boomerang

Panorama

Vous pourrez également choisir le grand-angle, le 180° ou la sphère pour des chefs-d’œuvre panoramiques ! Grâce au retour au point de départ (RTH), au décollage automatique et à la précision du vol stationnaire, la manipulation est très simple et s’adresse même aux débutants.

La réglementation des drones

Depuis le 1er janvier 2021, avec la multiplication des drones de loisirs, la réglementation évolue. Les drones sont à l’origine réservés à un usage militaire, mais aujourd’hui, ils sont aussi très souvent entre les mains de civils pour de la surveillance, des loisirs ou une activité professionnelle. Le drone appelé « aéronef sans équipage à bord » est soumis à quelques conditions.

Il existe plusieurs catégories de drones :

C0 : jusqu’à 250 g

C1 : de 250 g à 900 g (équipés de la fonction identification à distance)

C2 : de 900 g à 4 kg (équipés de la fonction identification à distance et du mode basse vitesse)

C3 : de 4 kg à 25 kg (équipés de la fonction identification à distance)

C4 : de 4 kg à 25 kg (sans équipement de contrôle)

Et des sous-classes :

A1 : tous les modèles de moins de 500 g

A2 : entre 500 g et 2 kg

A3 : entre 2 kg et 25 kg

Pour piloter un drone, il faut avoir au moins 16 ans en Europe mais 14 en France selon la réglementation nationale. Si le drone pèse plus de 250 gr ou dispose d’une caméra, il doit être enregistré sur le site Alphatango. Un numéro sera délivré et celui-ci devra être apposé sur le drone. Le numéro d’identification est valable dans toute l’Europe. Une formation est exigée si le drone dépasse les 250 grammes, ce qui n’est pas le cas de notre DJI Mini 2. Les formations sont différentes en fonction du drone que vous souhaitez piloter.

Où pouvez-vous utiliser votre drone ?

La hauteur de vol d’un drone est de 120 m maximum et il existe des zones dites sensibles qu’il est absolument interdit de survoler : les prisons, les hôpitaux, les parcs nationaux, les zones de sinistre, les réserves naturelles. Tous les espaces publics et bâtiments administratifs sont également interdits. Finalement seuls les espaces privés peuvent être survolés. À l’exception de Paris et de son agglomération qui restent totalement interdits de survol.

L’application DJI Fly vous permet de faire une demande pour voler dans une zone restreinte. Il suffit de déverrouiller la zone GEO dans l’application et de fournir les informations requises. Il ne vous reste plus qu’à passer de la théorie à la pratique pour vivre des expériences sensationnelles et immortaliser des moments inoubliables !

