ArcActive dévoile une batterie de stockage domestique au plomb de 20 kWh, « recyclable à l’infini »

Les systèmes de stockage d’énergie résidentiels sur batteries ont le vent en poupe depuis le début de la crise énergétique. Face à la hausse des prix de l’énergie et pour réduire leur dépendance, de nombreux foyers se tournent vers les accumulateurs pour stocker l’énergie solaire. Selon SolarPower Europe, le nombre d’installations de ces dernières sont passés de 650 000 à plus d’un million entre 2021 et 2022. Pour tirer parti de ce marché en pleine croissance, l’entreprise néo-zélandaise ArcActive a créé une batterie au plomb « innovante, performante et abordable ». Elle prévoit de la commercialiser dans un premier temps en Australie, à un prix largement inférieur que la Tesla Powerwall.

Un projet ambitieux

La société souhaite fabriquer et commercialiser d’ici octobre 2026 environ 30 000 batteries de 20 kWh par an, à une fourchette de prix située entre 4 500 à 6 500 € par unité. Pour atteindre ses objectifs, la start-up néo-zélandaise a lancé une levée de fonds de 65 millions de dollars. Stuart McKenzie a indiqué que « le calendrier et les prix semblent très ambitieux », mais affirme pouvoir y parvenir. La société prévoit, en effet, de construire et d’équiper une usine en seulement un an, et d’effectuer une période de test d’au moins six mois, avant de commercialiser son produit définitif. Quant au choix de l’implantation en Australie, il n’a pas été fait au hasard. « C’est là que se trouvent le marché et une grande partie de la chaîne d’approvisionnement. Il est donc logique d’y implanter l’usine de production », précise le PDG de l’entreprise.

Une batterie de stockage à prix attractif

Comme je vous le disais un peu plus haut, ArcActive entend commercialiser sa nouvelle batterie de stockage au plomb à un prix bien inférieur que celui de la Tesla Powerwall 2. En Australie, le coût de cette dernière se situe actuellement entre 13 000 et 15 000 dollars (approximativement 13 000 euros). Si la société néo-zélandaise peut proposer un prix aussi attractif, c’est en partie grâce au coût du plomb qui est largement inférieur à celui du lithium. En effet, et selon les courts actuels du marché, ce métal lourd est pour le moment sept fois moins onéreux que le lithium.

Des batteries de stockage au plomb innovantes et recyclables

La jeune pousse a également apporté quelques innovations notables à sa batterie de stockage grâce à une plaque en fibre de carbone pour l’électrode négative, au lieu de la grille de plomb traditionnelle. Avec cet accumulateur, l’entreprise néo-zélandaise prétend avoir réalisé « l’un des plus grands progrès dans l’ingénierie des batteries au plomb depuis plus de 140 ans ». Elle affirme que ses batteries sont « recyclables à l’infini » et estime avoir résolu le problème de dégagement de gaz d’hydrogène commun à ce type d’accumulateur.

« Lorsque l’électrolyte composé d’acide sulfurique et d’eau se réchauffe, l’eau peut brûler. C’est une source de dégagement d’hydrogène. Une fois que le séparateur d’électrodes en laine de verre est sec à 80 %, la batterie est bouchée. Les couches de fibre de carbone contrôlent ces pores et maintiennent le séparateur hydraté », précise le dirigeant. Il a aussi souligné que leur technologie à base de plomb a montré d’excellentes performances à l’état de charge partielle, une exigence technique clé pour les applications automobiles et de stockage résidentiel. Plus d’informations sur ArcActive. Seriez-vous intéressés par un système de stockage d’énergie plus abordable comme celui-ci ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .