Livoltek dévoile une batterie de stockage résidentielle (25 kWh) tout-en-un, dédiée au photovoltaïque

Les solutions de stockage d’énergie tout-en-un ont le vent en poupe depuis quelques années. Il s’agit d’une situation pour le moins évidente compte tenu de la popularité des énergies renouvelables connues pour son intermittence, notamment le photovoltaïque. En effet, les panneaux solaires ne produisent pas (encore) d’électricité la nuit et leur capacité peut considérablement baisser lorsque le ciel est couvert. Pour remédier à ce problème, nous devons recourir à un système de stockage (une batterie), à un régulateur de charge et à un convertisseur de tension. Le nouveau produit de Livoltek réunit ces éléments dans un seul boitier. Baptisé Hyper, celui-ci est un système tout-en-un conçu pour le photovoltaïque résidentiel.

Jusqu’à 5 batteries montées en parallèle

Le boitier, arborant un design mince, intègre des batteries au lithium fer phosphate (LFP) qui possèdent chacune une capacité de 5 kWh ainsi qu’une tension nominale de 51,2 V. La plage de tension de fonctionnement se situe entre 40 V et 58,4 V. D’après Livoltek, il est possible d’utiliser jusqu’à cinq batteries montées en parallèle, portant ainsi la capacité de stockage maximale du système à 25 kWh. Concernant le module chargé de convertir le courant continu en courant alternatif, c’est-à-dire l’onduleur, il se décline en cinq versions. Le modèle de base possède une entrée photovoltaïque qui prend en charge une puissance allant jusqu’à 4 500 watts. Sa puissance de sortie maximale est quant à elle de 3 000 watts.

Plusieurs modèles au choix

L’onduleur le plus puissant de la série Hyper affiche une puissance de sortie maximale de 6 000 watts ainsi qu’une puissance d’entrée photovoltaïque maximale de 7 500 watts. Pour ce qui est des trois autres modèles, ils possèdent respectivement une puissance d’entrée PV maximale de 5 520 watts, 3 680 watts et 6 900 watts pour une puissance de sortie respective de 4 600 watts, 7 500 watts et 5 000 watts. Tous les boitiers mesurent 41,5 cm x 1,38 cm x 16,5 cm pour et pèsent de 85 à 87 kg. Leur conception élégante leur permet de se fondre facilement dans le décor et d’être fixé directement sur un mur.

Trois modes différents

Le système Hyper a également été conçu pour fonctionner de manière discrète. En témoigne par exemple, le fait qu'il est dépourvu de ventilateur. Par ailleurs, Livoltek a veillé à rendre l'installation le moins compliqué possible. « La surveillance en ligne plug-and-play et gratuite permet des installations plus rapides, une cartographie plus rapide du site sur la plate-forme de surveillance et une maintenance plus facile avec des efforts minimisés », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Enfin, sachez que ce nouveau système de stockage d'énergie tout-en-un propose trois modes de fonctionnement différents afin de mieux s'adapter aux besoins des utilisateurs : Rapide, Dynamique et ECO. Plus d'infos : livoltek.com.