Hinen lance la série A, un système de stockage d’énergie domestique tout-en-un de 25 kW

Depuis 2021, le marché des systèmes de stockage résidentiel a connu une hausse fulgurante en Europe, en raison de la forte augmentation des coûts de l’énergie. À titre d’exemple, elle est passée de 650 000 à plus de 1 million de ventes en seulement un an (2021-2022), selon SolarPower Europe. Et d’après les estimations, elle pourrait encore atteindre 3,5 millions d’ici à 2026. De plus en plus de foyers se tournent vers ces dispositifs pour réduire leurs factures d’énergie et avoir de l’électricité en continu. Pour répondre aux besoins des différents ménages et des professionnels en termes de stockage d’énergie, la société Hinen lance un modèle tout-en-un. Celui-ci combine un onduleur à batterie, un onduleur solaire, une batterie de stockage d’énergie, une unité de commutation automatique sur/hors réseau, une alimentation sans interruption (UPS) et un système de gestion avancé. Il s’agit de la série A…

Conception innovante et plusieurs options de puissance disponibles

Selon le fournisseur chinois, la série A se démarque par sa conception innovante de type Lego, que l’on peut facilement empiler et installer comme des blocs de construction. Ils ont choisi ce design pour réduire le temps d’installation de 50 % et, en parallèle, permettre aux utilisateurs d’installer le dispositif en toute aisance. Par ailleurs, pour répondre aux besoins des différents ménages et locaux commerciaux, quatre versions sont proposées par la marque. Allant du modèle monophasé de 3,6 kW à l’unité triphasée de 25 kW, dont la capacité de charge et de décharge peut atteindre 20 kW pour une batterie unidirectionnelle. Hinen indique que, hormis la praticité et l’efficacité, tout a été pensé pour réduire au maximum la perte d’énergie. L’onduleur de la série A a une efficacité de conversion allant jusqu’à 98 % ; tandis que sa batterie a une durée de vie supérieure à 8 000 cycles, à 90 % de profondeur de décharge.

Un dispositif doté d’un système intelligent de gestion de l’énergie

La solution de stockage résidentiel tout-en-un de la société chinoise est équipée d’un système intelligent de gestion de l’énergie. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer à distance le dispositif, via une application mobile, mais aussi suivre en temps réel toutes les données liées à la consommation énergétique. Grâce à ce système de gestion intelligent, la série A se charge automatiquement pendant les heures durant lesquelles le prix de l’électricité est bas, et s’active pendant les heures de pointe. Ce qui constitue des économies non négligeables sur le long terme. Ce dispositif est également doté d’un système de gestion de batterie de haute précision, ainsi que d’une fonction de dérivation manuelle. Cette dernière permet, entre autres, de connecter instantanément les charges EPS au réseau en cas de défaillance de l’équipement.

Un modèle conçu pour être sûr et efficace à tout moment

Intégrant de multiples protections de sécurité, la série A peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle est conçue pour être étanche à l’eau et à la poussière, mais aussi pour résister aux températures extrêmes (-20℃ à +60℃) et aux conditions météorologiques, telles que la pluie et la neige. Le fournisseur chinois assure avoir mis en tout en œuvre pour garantir aux utilisateurs un dispositif à la performant et fiable : fonction d’arrêt d’urgence EPO, dispositif intégré d’extinction des incendies et de décompression, capteur de température, etc. Ils indiquent également que le port du générateur peut être configuré pour connecter des appareils intelligents tels que des pompes à chaleur, améliorant encore l’efficacité énergétique. À noter que Hinen propose une garantie de dix ans pour tous les modèles de la série A. Que pensez-vous de cette nouvelle batterie de stockage résidentielle ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .