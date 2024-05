Vous avez une voiture électrique ? Pensez à cocher cette petite case sur votre déclaration d’impôts

Vous avez déjà déclaré vos revenus 2023, et êtes donc parmi les bons élèves, qui n’attendent pas la date butoir pour valider la déclaration. La première date limite concerne les premiers départements (de 01 à 19) pour le 23 mai prochain. Les habitants des départements situés entre le 20 (Corse) et le 54 (Meurthe-et-Moselle) auront jusqu’au 30 mai inclus, et les autres du 55 au 95 (+ Dom-Tom) jusqu’au 6 juin prochain. Vous roulez avec une voiture électrique ? Il se peut que vous ayez oublié de cocher une petite case qui pourrait vous permettre de payer moins d’impôts. Et, si vous l’avez déjà validé, pas de panique ! Jusqu’au dernier jour, vous pouvez la modifier. Découvrez la case à cocher et les bénéfices que vous pourriez en tirer.

Le changement 2024 concernant la voiture électrique !

Cela n’a pas pu vous échapper, le gouvernement encourage l’achat de véhicules électriques, plus propres, et plus économiques. Pour preuve de cet encouragement, je peux citer le leasing à 100 € qui avait été mis en place en début d’année, et qui a connu un franc succès. Une opportunité saisie par 50 000 personnes, qui est désormais désactivée. Le changement concernant les véhicules électriques se porte plus précisément sur la présence de borne de recharge à domicile. En suivant les quelques conseils qui vont suivre, vous pourriez bénéficier d’une réduction d’impôts de 300 € par borne, ce qui peut être intéressant, non ?

Comment bénéficier de cette réduction d’impôts ?

Les voitures électriques restent encore un investissement que tout le monde ne peut se permettre malgré les aides mises en place. Néanmoins, la production augmentant avec la demande des clients, les prix devraient normalement diminuer dans les années à venir. Revenons à la réduction d’impôts prévue pour les possesseurs de bornes électriques à domicile. La première condition étant, assez logiquement, de disposer de ce matériel, et de l’avoir fait installer par un professionnel entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2023. Vous devez être en possession d’une facture mentionnant le montant total de votre installation. Si vous l’avez installé vous-même, la réduction d’impôts sera impossible, mais dans le cas d’une installation par un professionnel, la réduction d’impôts est de 300 € par borne.

Quelles cases faut-il cocher pour bénéficier de cette réduction ?

Ah les cases alphanumériques des déclarations d’impôts, tout un programme, non ? Il faut reconnaître que depuis que les revenus sont directement transmis par les organismes, et les employeurs, celle-ci est plus facile à réaliser ! Pour la réduction dont je vous parle, voici la marche à suivre :

Cochez la case : « Sélectionnez ci-dessous les rubriques que vous souhaitez faire apparaître ». Puis la case « Réductions et crédits d’impôt : dons, frais de garde d’enfants, emplois à domicile, cotisations syndicales, prestations compensatoires, etc. ». Cliquez sur « Suivant » jusqu’à la page « Vos charges ». Renseignez le montant de la facture acquittée (TTC) Cochez la case 7ZQ si celle-ci se trouve dans votre résidence principale ou 7ZS si elle se trouve dans votre résidence secondaire.

Si votre résidence principale et votre résidence secondaire disposent d’une borne électrique, cochez les deux cases et mentionner le total cumulé des deux factures. Vous pourrez, avant de valider votre déclaration, vérifier dans le détail du calcul de vos réductions d’impôts que les réductions ont bien été appliquées. La réduction d’impôts ne pourra pas excéder 600 €. Imaginons que vous disposiez de quatre bornes sur vos résidences, la réduction d’impôts restera de 600 €, mais n’est-ce pas toujours bon à prendre ? Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .