Le 14 décembre dernier, Emmanuel Macron, Président de la République française, a inondé les médias avec une annonce qui peut sembler intéressante. Vous n’avez pas pu rater l’information, elle a été relayée partout pendant 24 h. Dans cette annonce en vidéo, le Président a annoncé la mise en place de « voitures électriques à 100 € par mois » dès l’année prochaine. Une opération séduction promise pour faciliter l’accession aux voitures électriques pour les ménages les plus modestes. Une bonne idée sur le papier, mais dans les faits, la voiture électrique à 100 € par mois, est-ce une réalité pour tous ? De la poudre de perlimpinpin pour les autres. On a essayé d’en savoir plus. Décryptage !

La voiture électrique à 100 € par mois, qu’est-ce que c’est ?

« Le dispositif permettra la location, pour au moins trois ans, d’une voiture électrique pour les actifs dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 15 400 € par an (soit 50 % des ménages actifs), résidant à 15 km ou plus de leur travail ou parcourant plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle. Il a vocation à être élargi courant 2024 à l’ensemble des Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 400 €, dans la limite des véhicules disponibles ». Ces mots sont ceux du communiqué de presse du ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire. Les plafonds de ressources pour les couples, avec ou sans enfants, sont évidemment différents. Pour savoir si vous êtes éligibles, rendez-vous sur mon-leasing-electrique.gouv.fr.

Quels seront les modèles éligibles à ce leasing social ?

N’imaginez pas que vous allez pouvoir choisir le dernier modèle Tesla en bénéficiant de cette offre. Sachez tout de même que le gouvernement investira donc environ 13 000 € par foyer pour que cette offre soit disponible même si, dans les faits, elle ne s’adressera qu’à un petit nombre de bénéficiaires, les ménages les plus modestes. Parmi les modèles proposés, on retrouvera la Citroën e-C3 électrique qui est déjà disponible sur le site de la marque en location à partir de 99 € par mois.

Cependant, la version de base de cette petite citadine électrique sera accessible dès 54 € par mois pour les bénéficiaires du leasing social, ou à 70 €, incluant l’assurance décès-invalidité, et ce, sans aucun apport. Du côté de Fiat, une offre de crédit-bail social pour la petite 500 électrique sera disponible à partir de 89 € par mois, tandis que Opel proposera la Corsa Electric en leasing social à 94 € mensuels. Enfin, Peugeot devrait mettre en location sa e-208 pour un tarif mensuel de 99 €. Quant à Renault, il se peut que la Twingo E-Tech soit proposée. Il y aura aussi la possibilité de choisir des modèles plus puissants pour lesquels les mensualités seront ajustées.

Attention, 100 € par mois, oui mais !

Dans les médias, certains experts affirment que le crédit-bail social annoncé, soit les 100 € par mois, ne comprend QUE la voiture électrique en elle-même, une sorte de crédit fait par l’État. Et si pendant les six premiers mois, il est probable que l’entretien, l’assistance et la recharge soient compris dans les 100 €, ce ne sera pas toujours le cas. Ce qui veut dire que dès le premier mois, il faudra assurer le véhicule, recharger électriquement la voiture et assurer les frais de réparation éventuels.

Ces mêmes experts estiment donc le coût mensuel réel à environ 200 € tout compris. Une dernière précision : le budget alloué à ce leasing n’est pas sans fin. Ainsi, 25 000 dossiers au maximum seront sélectionnés pour en bénéficier. Premiers arrivés, premiers servis, probablement ! Avez-vous déjà essayé cette annonce ? Va-t-elle vous permettre de passer à la voiture électrique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .