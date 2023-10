L’entreprise suédoise Luvly invente la voiture électrique (à 10 000 €) livrée en kit, à la manière d’un meuble IKEA

Les ventes de voitures électriques continuent de progresser dans le monde. En France, selon les données fournies par la Plateforme automobile (PFA), elles ont représenté 13 % des immatriculations totales l’année dernière, contre 10 % en 2021. En plus des allègements fiscaux et de nombreux autres avantages qui en sont liés, nous pouvons dire que l’adoption de tels véhicules découle d’une prise de conscience collective de la nécessité de réduire l’empreinte carbone. En effet, les voitures électriques ne rejettent presque pas de CO₂ quand elles roulent. Cependant, leur production et leur distribution sont loin d’être respectueuses de l’environnement. La jeune entreprise Luvly veut changer cela avec sa mini-citadine électrique biplace baptisée « O ».

Une expédition dans des emballages plats

Née en 2015, Luvly est une start-up suédoise qui a été fondée par des ingénieurs créatifs et ambitieux. Elle conçoit et commercialise des véhicules urbains légers. Certes, d’autres marques sont également présentes sur ce marché, mais Luvly se démarque par ses prix bas et son concept de livraison pour le moins original. Il convient de noter que le Luvly O est encore au stade de prototype. Comme les articles commercialisés par le géant suédois de l’ameublement IKEA, la voiture sera proposée sous forme de kit. L’entreprise prévoit notamment de l’expédier dans des emballages plats.

Une conception minimaliste

Toutefois, contrairement à un meuble IKEA, le Luvly O ne sera pas assemblé par le client. Au lieu de cela, le fabricant prévoit de l’envoyer vers des micro-usines installées plus près de ce dernier. Cette stratégie devrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et les coûts liés à la livraison. En effet, cela permettra d’expédier en même temps un plus grand nombre de voitures. En termes de conception, le véhicule adopte une carrosserie monocoque dans un style minimaliste. Il mesure 2,70 m de long pour 1,53 m de large et 1,44 m de haut.

Prix et disponibilité

D’après ses concepteurs, le Luvly O pèse, sans ses deux batteries au lithium amovibles, moins de 400 kg. Pour l’heure, il n’existe aucune information relative à la motorisation. L’on sait par contre que le véhicule sera capable de rouler jusqu’à 90 km/h. Son autonomie maximale serait de 100 km. Comme indiqué plus haut, il s’agit d’un modèle à deux places. Malgré sa compacité, cette mini-citadine de fabrication scandinave offrira tout de même un coffre d’un volume total de 267 l.

Il convient aussi de souligner que sa coque est entièrement recyclable. Enfin, sachez que le Luvly O sera commercialisé l’année prochaine à partir de 10 000 €. Plus d’infos : luvly.se. Que pensez-vous de cette voiture électrique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .