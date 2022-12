Rotor X Dragon : cette voiture volante à monter soi-même (comme un meuble IKEA) coûte 94 000 €

Lors des jeux olympiques de Paris en 2024, Anne Hidalgo, actuelle maire de la capitale, envisageait les déplacements à bord de taxis volants. Nous ignorons si son vœu sera réalisé, mais nous avons un autre moyen de transport insolite à vous proposer : la voiture électrique volante. Vous connaissez le principe des meubles IKEA ? Un gros paquet livré à plat, à l’intérieur duquel se trouve un tas de planches, un gros sac de vis, une clé, de la colle, etc. Le but étant bien sûr de parvenir à assembler tout ce qui se trouve dans le carton pour en faire un meuble ! Pour la voiture électrique volante Dragon, c’est le même principe. Il faudra la monter vous-même, mais c’est bien plus cher qu’un meuble IKEA ! Découverte.

A Personal Air Vehicle please ?

On connaissait déjà les VTOL pour aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique, dont font partie les fameux taxis volants. Place désormais aux P.A.V. pour Personal Air Vehicle en d’autres termes, un véhicule aérien individuel. Si le VTOL entend se substituer aux voitures qui roulent sur le bitume afin de réduire l’impact environnemental et de fluidifier le trafic, le PAV se destine, lui, à proposer un nouveau mode de transport individuel. Le Dragon imaginé par l’entreprise RotorX est une véritable voiture volante électrique. Cet octocoptère vous promet de réaliser vos trajets bureau/maison en volant !

Quelques données techniques sur le Dragon

Attention, ça va secouer ! Non seulement, vous devrez la monter vous-même, mais avant cela, il vous faudra débourser un peu moins de 100 000 €. Soit largement le prix d’une grosse berline, voire d’une Tesla électrique, mais vous serez en voiture dans le ciel ! Cette voiture volante qui se présente comme un énorme drone se dote de 8 rotors avec moteurs électriques de 16 kW. Il serait possible d’atteindre les 100 km/h pour un pilote qui ne devra pas dépasser la taille d’1,98 m pour 110 kg. Pour la conduire, il ne sera pas préalablement nécessaire d’être un pilote confirmé puisqu’elle se conduit avec une manette de jeu et se trouve assistée par l’Intelligence Artificielle. D’ailleurs, RotorX explique que tout le monde peut la piloter, dans les conditions actuelles de la loi américaine. En France, il faudrait probablement un permis pour pouvoir la chevaucher.

Et il sera bientôt disponible apparemment

RotorX annonce donc un luxueux prix de 94 000 €, mais livré en kit. Aux États-Unis, les livraisons sont prévues en septembre 2023. Nous doutons fortement qu’il soit homologué en France, mais qui sait ? Ce sera peut-être notre futur paysage urbain, même si cela ressemble plutôt à un scénario de science-fiction pour le moment.

Nous espérons juste que le plan de montage sera parfaitement conçu et facile à comprendre. Autrement, cela risque de faire quelques dégâts. Justement pour parer à toute éventualité de mauvais montage, RotorX a tout prévu. Sachez que le Dragon est livré avec un parachute, à installer soi-même aussi, autrement ce ne serait pas drôle. Et vous ? Plutôt confiant pour la Dragon ? Nous, pas réellement en vérité… Plus d’informations : rotorxdragon.com