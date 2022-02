Comment passer le brevet de pilote : prix, diplôme, heures de vol…

Qui n’a jamais rêvé en levant les yeux vers le ciel de piloter l’avion qui passe au-dessus de sa tête ? Être pilote d’avion est probablement l’un des métiers que tous les enfants envisagent un jour dans leur vie. Mais à moins de jouer sur Flight Simulator et d’atterrir et décoller dans votre salon, piloter un avion ne s’improvise pas. Attention, nous ne parlerons pas d’avion de ligne, dont le pilotage nécessite quelques années d’étude… Mais comment piloter un avion de tourisme, dans un aéroclub ? Combien ça coûte ? Quelles sont les qualités à avoir pour un jour prendre les manettes d’un avion ? On va tout vous expliquer !

Passer le brevet d’initiation

Pour pouvoir obtenir son brevet d’initiation aéronautique (BIA), il faut avoir au moins 13 ans et s’inscrire dans un club aéronautique. Ce brevet est une formation théorique qui permet d’acquérir les bases du pilotage. La formation au BIA dure environ 40 heures, sur des sessions de 2 heures hebdomadaires. Le prix du BIA dépend des aéroclubs: par exemple à Bayeux, l’aéroclub Les Ailes du Calvados ne fait pas payer le BIA, car ils veulent permettre aux plus jeunes de réaliser leur rêve de s’envoyer en l’air sans que le coût n’entre en compte.

Ce brevet théorique permet aux instructeurs de voir si les jeunes qui s’inscrivent ont vraiment l’envie de piloter et d’aller au bout de leur formation, sans y être contraint par le fait d’avoir payé en amont. Ce n’est évidemment pas le cas de tous les aéroclubs: pour les autres, il faudra compter une centaine d’euros pour la formation. Le BIA n’est pas obligatoire; cependant, il permet d’obtenir des bourses pouvant aller jusqu’à 2275€ pour financer les heures de vol… Obligatoires évidemment ! Ces bourses sont réservées aux élèves pilotes de moins de 21 ans.

Obtenir le brevet de pilotage

Si le BIA est accessible dès 13 ans, ce n’est pas le cas du brevet de pilotage qui est ouvert aux élèves de 17 ans minimum. La plupart des pilotes amateurs ont déjà une licence de pilote privé (PPL), qui permet de piloter un avion touristique – les futurs voitures volantes – et de transporter des passagers, sans rémunération du pilote.

Le brevet de pilotage s’obtient après 45 heures de vol au minimum, et le prix d’une heure de vol se situe entre 100 et 150€. Cela représente donc un coût total situé entre 4500€ et 6700€. Aucun niveau d’études n’est demandé pour accéder à ce brevet, seule la motivation et l’apport financier sont nécessaires. En revanche, un instructeur pourra déclarer l’élève pilote inapte s’il le juge nécessaire. Ce n’est donc pas parce que l’on paie que l’on obtient obligatoirement son brevet de pilotage, un peu comme pour un permis de conduire en fait !

Un nouveau diplôme européen

L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) a créé il y a quelques années la Light Aircraft Pilote License (LAPL). Cette LAPL est une licence de pilote d’avion léger, moins longue et moins coûteuse que le brevet de pilotage. Cependant elle possède des limites géographiques puisqu’elle n’est valable qu’en Europe à l’inverse du brevet de pilotage qui, lui, est international.

4 catégories pour la licence Européenne

LAPL(A) pour avion;

LAPL(B) pour ballon;

LAPL(H) pour hélicoptère;

LAPL(S) pour planeur.

La LAPL permet d’abord de voler mais sans transport de passager et avec des restrictions géographiques. Au fil du temps, des compétences seront à valider et permettront d’arriver au même résultat que le brevet de pilotage. Pour la LAPL, 30 heures de vol sont nécessaires à son obtention; elle revient donc à environ 4000€.