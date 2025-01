Éligibles aux bonus 2025, les nouvelles versions de l’ID. Buzz de VW sont plus abordables

Si vous êtes nostalgiques du célèbre Combi Transporter de Volkswagen, vous savez que sa version 2.0 a été baptisée ID. Buzz. Avec ses formes rondes, mais sa vision futuriste, il reprend les codes du vieux Combi, mais se met au goût du jour, avec cette version électrique. 2025 sera pour l’ID.Buzz, l’occasion d’ajouter deux nouvelles cordes à son arc, ou plutôt deux nouvelles versions à sa gamme. Ainsi, je vous propose de découvrir le modèle Pure pensé pour les professionnels, à un prix relativement accessible, et la version GTX plus puissante et plus luxueuse ! Et, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les nouveaux modèles ID.Buzz seront éligibles au bonus écologique 2025. Découverte.

Plein phare sur la première version : le GTX

Le modèle GTX s’affiche comme le van électrique sportif par excellence. Pour ce faire, il dispose de deux moteurs électriques cumulant 340 chevaux, d’une transmission intégrale, et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 461 km grâce à sa batterie de 86 kWh. C’est une « bête de course » on dirait. Il est également disponible en version courte ou longue et combine dynamisme et polyvalence. Néanmoins, pour les performances « sportives », cela semble plus compliqué : il est relativement lourd et son aérodynamisme le limite dans ces compétences sportives. Mais, tout cela a un coût : le prix de départ en France pour la version courte est de 69 515 €, grimpant à 72 800 € pour la version longue sur les prix d’entrée de gamme.

Un modèle accessible pour les pros : l’ID. Buzz Cargo Pure

À l’opposé du GTX, Volkswagen propose l’ID. Buzz Cargo Pure, une version dédiée aux artisans et professionnels. Ce modèle se distingue par sa simplicité et son efficacité : une batterie de 59 kWh, un moteur arrière unique de 170 chevaux, et une autonomie de 324 km. Avec un tarif de départ fixé à 47 150 € hors taxes, il devient une solution économique et pratique pour les professionnels cherchant à s’électrifier. La recharge rapide jusqu’à 165 kW et les configurations possibles (2 ou 3 places) en font un outil adaptable et moderne. De plus, Volkswagen élargit également l’offre des utilitaires avec la version Cargo Pro 4Motion. Équipée d’une transmission intégrale et d’une capacité de remorquage accrue (1 800 kg contre 1 200 kg pour les autres modèles), cette variante est idéale pour les professionnels ayant des besoins spécifiques en termes de charge ou de terrains accidentés.

La bonne nouvelle : ils sont éligibles au bonus écologique

Le Volkswagen ID. Buzz, dans ses deux nouvelles versions, bénéficie d’un avantage non négligeable : son éligibilité au bonus écologique. Conformément au décret publié au Journal officiel le 14 janvier dernier, ce bonus est désormais conditionné à des critères environnementaux stricts, y compris le bilan carbone global des véhicules électriques.

Grâce à sa conception écoresponsable et à une fabrication conforme aux nouvelles exigences, l’ID. Buzz répond aux critères pour bénéficier de cette aide financière. Pour les consommateurs, cela représente une réduction allant jusqu’à 4 000 € sur le prix d’achat. Et vous, quel ID. Buzz vous ferait rêver ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .