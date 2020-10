EXØD : ARK, une tente atypique spécialement conçu pour les roadtrips

Que ferez-vous de vos vacances estivales en 2021 ? Un hôtel grand luxe avec piscine et petit déjeuner au lit ou un road trip en montagne avec tente et réchaud ? Si vous optez pour la seconde solution, vous aurez peut-être un coup de cœur pour ARK une tente qui repose sur un exosquelette gonflable, qui s’installe partout et même en suspension !

Si vous envisagez un Koh Lanta avec confort, c’est ARK qu’il vous faut ! Actuellement en campagne de crowdfunding sur Kickstarter jusqu’au 28 octobre. Directement inspirée du kitesurf pour sa conception et son déploiement, elle sera disponible en Avril 2021… Pile pour les vacances d’été !

ARK est le projet de Loury Lag et Dorian Fleuri. Loury est un aventurier invétéré, qui a notamment parcouru l’Alaska à ski sur 3000 km. A côté de sa passion, il montait des maisons écolos, mais un beau jour, il plaque tout pour construire ARK ! Il s’associe avec Dorian Fleuri, ami et étudiant en architecture.

Leur objectif : créer une tente innovante mais surtout en immersion totale avec le milieu naturel. Au détour d’un voyage au Sri Lanka, le premier prototype voit le jour dans une usine locale. Après des centaines d’heures de travail et de tests, ARK est finalisée et lancée sur Kickstarter.

Crédit photo : EXØD : ARK

ARK comment ça marche ?

ARK se monte en deux minutes au sol ou cinq minutes en suspension. Elle repose sur un exosquelette gonflable inspirée de la technologie du kitesurf. Une fois gonflé, il suffit de la maintenir au sol avec des sardines pour pouvoir s’y abriter. ARK résiste à des vents de 130 km/h. Grâce à une bâche supplémentaire il sera possible de relier plusieurs tentes entre elles.

Et surtout, grâce à quatre bâtons télescopiques, ARK peut être suspendue à n’importe quel point d’accroche stable. En suspension, elle peut supporter jusqu’à 250 kilos. Deux personnes au sol mais une seule en mode aérien ! Elle est également équipée de rangements pour faciliter la vie des baroudeurs.

L’innovation a un prix, puisque la tente coûte 795€ seule ou 1995€ avec le cadre en suspension carbone… Un prix élevé que Dorian explique par la qualité des éléments et l’assurance de la longévité du produit.