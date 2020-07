Camping : Qaou Beluga, une tente 6-en-1 modulable.... et eco-responsable !

Whaou ! Qaou revient avec une nouvelle tente multifonction ! Après les V1, V2, V3 et V4 dont nous vous avons souvent parlé, voici la BELUGA ! En campagne sur Kickstarter depuis le 15 juillet, elle va vous étonner ! Beluga se présente comme la première tente multifonction éco-responsable.

Des matières utilisées pour sa confection à ses multiples utilisations, elle deviendra vite indispensable aux baroudeurs qui ne veulent pas s’encombrer de superflu… Et qui sont respectueux de l’environnement dans lequel ils évoluent ! Carton plein pour la Beluga qui sera disponible dès décembre 2020. Présentation.

Qui est Qaou ?

Qaou est une start-up française qui voue une passion à la nature et à la protection de l’environnement. Fondée en 2016, Qaou a déjà réalisé cinq modèles de tentes modulables. Vendues à plus de 4000 exemplaires, elles font les belles nuits des baroudeurs dans 15 pays à travers le monde.

Crédit photo Qaou

Focus sur la BELUGA !

La Beluga se veut la tente modulable avec le plus faible impact écologique qui soit. Elle est fabriquée à partir d’aluminium éco-conçu (Green Pole), de toile tissée en polyamide recyclé (bouteilles en plastiques recyclées), d’une toile non teinte et non blanchie artificiellement. La teinture des tissus est responsable de 20% de la pollution mondiale de nos cours d’eau, et on peut largement s’en passer.

Le nom de la tente n’a pas été choisi par hasard… Beluga comme ce magnifique animal marin malheureusement en voie d’extinction. Comme pour rappeler au monde que l’utilisation de produits éco-responsables au quotidien devient une nécessité absolue !

Les multifonctions de la Beluga !

Elle s’adapte à tous les terrains et peut se transformer en 6 formats différents. Beluga vous accompagnera à la plage ou à la montagne, se transformera en hamac pour une sieste à l’ombre des pins ou en abri pour un bivouac un peu humide ! Elle se fera l’alliée indispensable de tous ceux qui veulent voyager léger mais confortable… Vous allez forcément l’adorer !

Crédit photo Qaou

Une fabrication éco-responsable en Chine et au Japon…

La Beluga est paradoxalement fabriquée en Chine, pourtant, au début de l’aventure, Qaou souhaitait produire en France à 100%. Les limites des entreprises françaises dans ce domaine, ont eu raison de l’exportation. Même si la Chine est l’un des plus gros pollueurs au monde, c’est aussi le pays qui investit le plus dans l’écologie et le recyclage ces dernières années. Les chinois ont un savoir-faire inégalé dans le domaine du textile et notamment des tentes outdoor (90% de la production mondiale).

Et bien évidemment, les coûts de production sont moindres… Quant au transport de l’Asie vers la France, il se fait exclusivement par train ou bateau… Qaou a définitivement banni le transport aérien de ses produits… Bien trop polluant ! Une Beluga fabriquée en France reviendrait à 800€ au consommateur. La fabrication en Asie permet de la vendre trois fois moins chère. Cependant 45% de la fabrication est française…

… Mais 45% de la production se fait en France

L’assemblage se fait à l’ESAT La Farigoule de la Roque d’Antheron par des travailleurs handicapés. Cela permet de créer 7 emplois directs. Les parties réparations, design, prototype sont également faites en France. Tout comme les futurs produits dérivés (T-shirts ou Mug).

Crédit photo Qaou

La campagne Kickstarter va vous permettre d’obtenir la Beluga 6-en-1 pour la somme de 169 € pour les super early bird et 199 € pour les early bird! C’est le moment ou jamais de vous équiper pour les vacances 2021 !!!