Rentrée : comment poser vos congés en 2021 pour en tirer le meilleur parti ?

A l’heure où la rentrée est dans tous les esprits, si nous parlions vacances ? Les jours fériés de l’année scolaire pourraient vous réserver quelques surprises… En posant vos congés de manière stratégique, les 30 jours octroyés par votre patron pourraient s’allonger quelque peu… Et sans aucun congé sans solde…

Tous les ans, il faut jongler avec les jours fériés pour glaner quelques jours supplémentaires. Même si certains s’en défendent, on essaie tous de caler des congés avec des jours fériés… Et ce, juste pour profiter un peu plus de bons moments en famille non ? Voici les meilleurs jours à poser jusqu’en septembre 2021 !

Vacances de Toussaint :

Cette année, il ne faudra compter sur le 1er novembre ! En effet il tombe un dimanche ! En revanche, en posant les 9 et 10 novembre, ce seront 5 jours pleins qui s’offriront à vous pour un peu de repos.

Noël :

Entre Noël et le jour de l’An, ce sera le seul hold-up de l’année 2021… Les 25 décembre et 1er janvier tombent un vendredi… En posant donc du 28 au 31 décembre inclus, vous voilà à la tête de 10 jours de congés pour profiter des bons moments de Noël !

Hiver et Printemps :

Hormis les vacances scolaires, il n’y a pas vraiment de calcul à faire sur les mois de Janvier à Mars… Il faudra attendre le lundi 5 avril pour un petit week-end de 3 jours !

Printemps et ponts de Mai :

Les 1er et 8 Mai seront un samedi, pas vraiment de quoi caler des jours de congés cette année… En revanche, sachez que ces deux jours fériés peuvent être récupérables puisqu’ils tombent sur des jours de repos. Les entreprises doivent publier chaque année, la liste des jours fériés récupérables et ces deux-là s’y trouvent bien souvent !

Même si le 8 mai est un samedi, il est quand même possible de s’octroyer une petite semaine… En effet, le jeudi de l’ascension sera cette année le 13 mai…Si vous récupérez le 1er mai sur le 10 et le 8 mai sur le 11 et que vous posez le 12 et le 14… Vous suivez toujours ? Bref en récupérant 2 jours et en posant 2 autres jours, ce seront 9 jours de repos à votre compte !

Juillet et Août :

Il n’y aura pas non plus de gros bénéfice à faire l’été prochain… Tout au plus poser 2 jours avant le 14 juillet (Mercredi) pour un petit week-end de 5 jours. Le 15 août, lui, sera un dimanche. Allez ! En pensant d’ors et déjà à poser vos congés 2021 au mieux, la rentrée sera peut-être plus douce ?

