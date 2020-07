Internet : comment palier le manque de connexion en vacances ?

Vous allez bientôt partir en vacances et vous redoutez de ne pas avoir de connexion Wi-Fi sur votre lieu de villégiature ? Ce ne serait peut-être pas plus mal que vous fassiez une pause écran pendant vos congés mais c’est bien plus facile à « écrire » qu’à faire !

Le drame se produit généralement à l’arrivée quand on se rend compte que le Wi-Fi est hypothétique et que, pour la 4G, il faut prévoir de monter sur le toit ! Plusieurs solutions s’offrent à vous, à condition tout de même de capter un minimum de réseau ! Sinon, il faudra se résoudre à se déconnecter et prendre son mal en patience !

Avant de partir et si vous comptez surfer à partir de votre smartphone , il faudra peut-être voir avec votre opérateur pour augmenter vos données… Tous les opérateurs proposent des achats de gigas supplémentaires ! Attention le visionnage de vidéo ou le téléchargement de document s’avèrent très gourmands. Mieux vaut prévoir un forfait augmenté que de voir votre facture flamber ! Pensez d’ailleurs à surveiller votre consommation sur les applications de vos opérateurs, cela vous évitera de mauvaises surprises !

De nombreux endroits comme les bars, restaurants, centres commerciaux ou campings proposent des HotSpot de Wifi gratuits… Pensez à connecter votre Wi-Fi au gré de vos promenades, vous pourriez dégoter un réseau gratuit et accessible… Les offices du tourisme proposent aussi souvent un accès Wi-Fi gratuit.

Le boitier 4G, une solution fiable !

Une dernière solution plutôt fiable et qui vous permettra de surfer tranquillement : le boîtier 4G ! La plupart des opérateurs les proposent avec abonnement mais c’est plutôt un bon investissement. Il va transformer la 4G en Wi-Fi et donne souvent d’excellents résultats… Attention cependant, ils sont souvent limités en Gigas aussi, mais vous pouvez toujours contrôler votre consommation comme pour le forfait de votre smartphone.

Et si vraiment rien ne fonctionne, vous devrez vous résoudre à vous passer des réseaux sociaux le temps des vacances… Une bonne occasion de faire une vraie pause et de déconnecter du monde du travail ! La plupart des vacanciers consultent leurs mails professionnels…

Photo de couverture De EvMedvedeva / Shutterstock