J’ai augmenté le débit de ma fibre Freebox de 600 % avec cette astuce méconnue

Petit retour dans le temps : dans cet article, je vous expliquais en détail comment « booster » de 600 % le débit de la fibre de votre Freebox ! Je pensais avoir trouvé LA solution pour être « connecté correctement » au monde qui m’entoure avec deux accessoires : le module Elfcam 10 Gb SFP+ en RJ45 (pour la box) et le câble réseau (pour relier la box à l’ordinateur). Ces deux accessoires ont bien amélioré mon débit, mais manque de bol, ils ont rendu l’âme plus vite que prévu. Il a donc fallu que je me résigne à sortir (encore) la carte bleue pour me procurer deux nouveaux joujoux : la TP-Link Carte Réseau PCIe 10 Gigabit TX401 (76,99 €* au lieu de 99,99 €) et le 10Gtek Module 10 Gb SFP+ RJ45 (43,49 €* au lieu de 45,99 €). Verdict ? Accrochez-vous, ça décoiffe ! En espérant qu’une panne ne vienne pas, dans quelques semaines, ternir le ciel qui s’est éclairci !

Présentation TP-Link Carte Réseau PCIe 10 Gigabit TX401

Je ne vais pas revenir sur les pannes des deux premiers appareils, je ne sais pas les expliquer, mes branchements étaient pourtant corrects… J’ai donc décidé de passer au niveau supérieur avec une marque de référence, la TP-Link Carte Réseau PCIe 10 Gigabit TX401. Cette petite merveille me promettait une vitesse de 10 Gbit/s, soit 4 fois plus rapide que mon ancienne carte réseau (2,5 Gbit/s). Parfait pour optimiser mes jeux en ligne et mes transferts de données sans souffrir de latence !

La carte est compatible avec Windows 11/10/8.1/8/7 ainsi qu’avec les serveurs Windows et Linux. Bonus : elle est fournie avec un câble Ethernet CAT6A de 1,5 m, évalué pour 10 Gbit/s (là où un câble standard plafonne à 1 Gbit/s). Autre détail pratique, la carte est livrée avec deux supports (standard et profil bas) pour s’adapter aux différentes configurations de boîtiers d’ordinateur. L’installation prend seulement quelques secondes et le manuel en ligne, est parfait pour tout brancher rapidement !

TP-Link Carte Réseau PCIe 10 Gigabit TX401, Réseau 10Gbit/s, Câble Ethernet CAT 6A inclus, Latence ultra-faible, Compatible avec Windows 11/10/8.1/8/7, les serveurs Windows 2019/2016/2012 R2 et Linux 【Passez au réseau 10G】Combiné à la dernière technologie 10GBase-T, le TX401 offre des vitesses extrêmes allant jusqu'à 10 Gbit/s, ce qui est 10 fois plus rapide que les cartes WiFi Gigabit...

Présentation du module 10Gtek 10Gb SFP+ RJ45

Seconde pièce maîtresse de mon installation : le module 10Gtek 10Gb SFP+ RJ45 qu’il faut directement brancher sur la Freebox. Compatible avec une ribambelle de marques (Cisco, Ubiquiti, Mikrotik, Netgear, TP-Link, etc.), il fonctionne sur les ports 10G SFP+ et supporte des câbles RJ45 CAT6A/CAT7 jusqu’à 30 mètres.

Il embarque un contrôleur PHY Marvell AQR113C, conçu pour optimiser les performances réseau. Petite mise en garde toutefois : ce module chauffe un peu lorsqu’il fonctionne en raison de sa consommation de 2,5 W. Il est donc préférable de l’installer dans un endroit bien ventilé pour éviter toute surchauffe et la panne fatale qui en découlerait !

10Gtek Module 10Gb SFP+ RJ45, Transceiver Cuivre 10GBase-T SFP+, Compatible pour Cisco SFP-10G-T-S, Ubiquiti UniFi UF-RJ45-10G, Mikrotik S+RJ10, Netgear, TP-Link, D-Link, Open Switch 【Débit de données】10G. Veuillez utiliser l'émetteur-récepteur 10G SFP+ dans les ports 10G SFP+.

Cela fonctionne durablement depuis plusieurs semaines

Après quelques manipulations et branchements soigneux, le miracle s’est produit : ma connexion est désormais fluide, rapide et sans la moindre coupure ! Fini les téléchargements qui traînent, les latences en pleine partie ou les visioconférences hachées. Je peux enfin profiter pleinement de mon réseau, sans stress ni frustration. Alors, est-ce que cela valait le coup d’investir de nouveau dans du matériel réseau ?

Sans hésiter, oui ! Avec la TP-Link Carte Réseau PCIe 10 Gigabit TX401 (76,99 €*) et le module 10Gtek 10Gb SFP+ RJ45 (43,49 €*), j’ai retrouvé une connexion digne de ce nom. J’oubliais, pensez également à vous équiper d’un câble RJ45 de catégorie 8, ils sont indispensables et coutent moins de 10 euros.

Pour plus d’informations sur les branchements, rendez-vous dans cet article. Et vous, avez-vous déjà testé ce type de solution pour booster votre débit ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

