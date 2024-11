Comment créer facilement un sondage en ligne ?

Vous avez peut-être déjà réalisé un petit sondage avec vos amis dans une conversation WhatsApp pour choisir une date pour caler un restau ? Mais, saviez-vous que le sondage en ligne est, en réalité, un outil puissant qui permet aux entreprises d’obtenir des informations pertinentes de ses clients ? Répondre à une enquête en ligne, c’est s’impliquer, pour le client ou le lecteur, dans un développement précis de l’entreprise demandeuse. Créer un sondage en ligne est aujourd’hui à la portée de tous, et l’utilité de ces derniers va bien au-delà de simples questions réponses. Ils peuvent, par exemple, permettre à un site Internet de cibler au mieux les attentes des lecteurs, de connaître leurs sentiments par rapport à la pertinence des sujets proposés, et par conséquent, de mieux cibler son lectorat.

Comment créer un sondage en ligne efficace ?

Lorsque vous visitez un site internet, qu’il soit celui d’une entreprise, d’un magazine ou d’un artisan, vous apercevrez parfois un sondage et une petite invitation à y répondre, par un cliquez-ici. En le faisant, vous communiquerez de précieuses informations à l’entreprise afin de l’aider à améliorer ses services ou son contenu. Et, si vous êtes le créateur du sondage en ligne, il faut, avant tout, définir explicitement vos objectifs. Ainsi, vous devez, avant la création, savoir à qui vous souhaitez vous adresser et si vous envisagez des questions ouvertes, avec des réponses structurées ou avec des questions fermées (oui ou non). Ces options permettent de recueillir des données qualitatives et quantitatives selon les besoins. Une fois vos objectifs cernés et votre sondage en ligne créé, il pourra vous servir à améliorer votre offre et par ailleurs être diffusé via différents canaux : e-mails, réseaux sociaux ou sites web. Une dernière chose à savoir ? Votre sondage doit être court et se finaliser en 5 à 10 minutes au maximum, si vous souhaitez optimiser votre taux de réponses.

Pourquoi les sondages en ligne sont-ils utiles ?

Souvenez-vous des questionnaires que l’on devait remplir il y a quelques années, à la sortie d’hôpital ou après un séjour dans un camping… Combien le remplissait et le redéposait dans l’urne prévue à cet effet ? Le sondage en ligne simplifie ces retours et permet aussi de recevoir davantage de réponses. En quelques clics et un envoi, le tour est joué ! De plus, un sondage en ligne touchera toujours plus de participants qu’un sondage téléphonique, car le sondé y répondra quand bon lui semblera ! Dans un cadre professionnel, les sondages en ligne peuvent aider à mieux comprendre les attentes des clients, à mesurer la satisfaction ou à tester des idées avant de les mettre en œuvre.

Quels éléments peuvent-ils apporter ?

Prenons l’exemple d’un sondage en ligne fait par des chercheurs. Dans ce cas précis, le sondage va permettre de collecter de « vraies données », de futurs utilisateurs, voire des utilisateurs actuels qui peuvent améliorer le produit. De plus, les sondages peuvent également être un outil de communication, car ils montrent aux participants que leurs opinions comptent, renforçant ainsi leur implication. Enfin, dans le cas d’un site Internet comme NeozOne, créer un sondage en ligne peut nous apporter des idées pour de futurs articles, des rubriques à créer ou d’autres à supprimer, donc à rendre le site plus accessible. L’opinion des clients, des lecteurs et des utilisateurs est une ressource essentielle pour toute entreprise qui souhaite s’améliorer. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .