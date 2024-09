S’énerver ne fonctionne pas, voici l’astuce pour mettre irrévocablement fin au démarchage téléphonique

Vous êtes sans cesse dérangé par des appels téléphoniques, pour réaliser, chez vous, un plan énergétique, ou changer vos fenêtres ? Saviez-vous que depuis le 1ᵉʳ mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, selon le ministère de l’Économie ? C’est vrai que je ne reçois plus d’appels de démarchage le weekend, mais la semaine, ils se déchaînent. Je bloque au fur et à mesure les appels, et me retrouve avec parfois 15 appels bloqués dans la même journée. Pénible surtout lorsque je suis inscrite sur la plateforme Bloctel, censée limiter ce genre d’appels. Cela ne fonctionne pas, mais alors absolument pas ! En revanche, j’ai quelques petits trucs à vous donner pour que ces sangsues vous oublient au moins pendant un temps. Découverte.

Ce qu’il ne faudrait pas faire !

Le premier réflexe quand vous entendez : « Bonjour, je suis Bérengère de l’agence pour le plan énergétique », c’est de raccrocher rageusement accompagné d’un juron, en général ! Erreur, puisque votre numéro se trouve dans une liste, et reviendra sur le haut de la liste, vous serez donc rappelé dans les heures ou les jours suivants. La seconde chose à ne pas faire, et pour les mêmes raisons, est de laisser sonner et de bloquer le numéro appelant… Les démarcheurs disposent de dizaines de numéros différents pour vous harceler, ils rappelleront, c’est certain.

Mais, alors que faut-il faire ?

C’est peut-être plus facile à dire qu’à faire, mais la première chose à faire est de répondre, et de préférence d’être aimable… Oui, je sais, c’est difficile, néanmoins la personne au bout du fil effectue uniquement son travail ! Ensuite, il faut trouver des subterfuges pour couper court à la conversation. Voici quelques exemples :

À la question êtes-vous propriétaires, répondez, non, je suis locataire ou dans un logement de fonction . Les démarcheurs s’adressent, en général, aux propriétaires pour des travaux d’isolation, par exemple, mais surtout aux personnes décisionnaires.

. Les démarcheurs s’adressent, en général, aux propriétaires pour des travaux d’isolation, par exemple, mais surtout aux personnes décisionnaires. À la question êtes-vous en couple ou mariés, répondez, non, je suis célibataire, veuf (ou veuve), divorcé(e), etc. Les travaux s’adressent généralement aux couples disposant de deux revenus.

S’inscrire sur BLOCTEL, même si je maintiens que cela n’empêche rien !

Bloquer au fur et à mesure les appels entrants sur votre portable et lui demander de les considérer comme des SPAMS, cela fonctionne, j’en suis la preuve !

En résumé, répondez toujours à l’opposé de la question posée, afin de couper court à la conversation, mais NE RACCROCHEZ PAS !

Que dois-je faire avant de raccrocher ?

Avant de vous donner la dernière astuce, sachez que les appels de démarchage téléphonique affichent les indicatifs suivants pour la France Métropolitaine : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949. Quant aux territoires d’Outre-Mer, ce sont les suivants : 09475 (Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy), 09476 (Guyane), 09477 (Martinique) et 09478 ou 09479 (La Réunion et Mayotte). Avant de raccrocher, demandez à votre interlocuteur, en insistant un peu parfois, de vous inscrire sur leur liste des personnes ne souhaitant pas être rappelées. Cela fonctionne, je le demande à chaque fois, et mon nombre d’appels diminue ! Et, vous ? Quelles sont vos astuces pour contrer le démarchage téléphonique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .