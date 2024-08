L’antenne satellite Starlink Mini, parfaite pour la « vanlife », débarque en France

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde hyperconnecté, je ne vous apprends rien évidemment. Nous cherchons tous, ou presque, un moyen de nous connecter à Internet, que ce soit pour travailler, nous divertir, rechercher une station-service, ou comparer des prix. En France, 95 % de la population possède un téléphone mobile et 77 % détient plus particulièrement un smartphone, selon les derniers chiffres de l’INSEE. L’accès à Internet est devenu un élément indispensable de notre quotidien, facilitant la communication, la productivité, et l’accès à une multitude de services et d’informations en temps réel. Le problème étant que les connexions ne sont pas toujours optimales, il existe encore, en France, de nombreuses « zone blanche » ! SpaceX pourrait résoudre le problème avec l’arrivée en France de Starlink Mini. Découverte.

Une « hyperconnexion » obligatoire ou presque

Aujourd’hui, tout passe par Internet, par un QR code, ou par une application, et pour cela, il faut être connecté à Internet. Cela vaut pour des raisons professionnelles, mais également pour les influenceurs voyage qui partagent leurs aventures en direct, ou pour les campings caristes qui ne se trouvent pas toujours dans des zones couvertes par la 5G. Certains connaissent déjà Starlink, la connexion Internet proposé par SpaceX, entreprise du fantasque Elon Musk. Le Starlink Mini est une version portable de l’antenne originelle, qui se destine aux utilisateurs en déplacement, travailleurs ou baroudeurs.

Quels sont les caractéristiques techniques du Starlink Mini ?

Selon Space X, le Starlink Mini disposerait d’une connexion Internet haut débit disposant de 100 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en upload. Ces données étant les maximales atteintes. Elon Musk précise même que la latence serait seulement de 23 millisecondes ! J’ignore si vous avez déjà essayé de télécharger un document PDF en 4G, mais cela peut prendre quelques minutes parfois ! Prévu pour les utilisateurs nomades, le Starlink Mini permet la plupart des activités en ligne, sans « souffrance », mais les débits sont deux fois inférieurs à la version fixe de Starlink. Côté pratique, l’antenne est hyper légère et pèse approximativement 1 kg, elle est aussi compacte avec 29,85 × 25,9 × 3,85 cm. On peut imaginer la glisser dans un sac à dos, pour l’ascension de l’Everest, par exemple ! De plus, le kit intègre un routeur Wi-Fi 2,4 et 5 GHz (Wi-Fi 5 et 3 × 3 MIMO), pour une connectivité tout le temps, et partout !

Combien coûte le Starlink Mini ?

Aux États-Unis, le kit coûte 599 $ (553 €), alors qu’en France, il est proposé à 359 €, frais de port compris. Space X explique cette différence de prix par une volonté de ne pas surcharger le réseau américain. Quant à l’abonnement mensuel, une fois l’antenne acquise, il se présente sous différents forfaits :

40 € par mois pour le « Mini Itinérance » avec 50 GO. Idéal pour les voyageurs du week-end, la sauvegarde en ligne et l’utilisation en mouvement (50 Go de données en mouvement sur Terre)

59 € par mois pour le « Mobile Régional ». Pour les camping-cars, les vans et les voyageurs sur tout le continent. (Unlimited Mobile Data inland)

287 € par mois pour le « Mobile Prioritaire ». Pour les applications haut débit, en mouvement, à travers le monde. (Données mobiles illimitées sur Terre).

Pour en savoir plus, ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel : starlink.com.