Forfait mobile et box Internet : comment trouver la combinaison parfaite pour toute la famille ?

Il y a encore quelques années, les smartphones n’existaient pas, et lorsqu’ils sont arrivés sur le marché, en 1994, ils étaient le privilège des plus fortunés. Aujourd’hui, en France, plus de 99 % de la population âgée de 15 ans ou plus est équipée d’un téléphone, fixe ou mobile, et 77 % détient plus particulièrement un smartphone, selon l’INSEE. Disposer d’un smartphone nécessite forcément de détenir un abonnement auprès d’un opérateur. Et, lorsque l’on doit s’acquitter des forfaits de toute la famille, et de l’abonnement à la box, cela peut représenter un budget mensuel conséquent. Grâce à cet article, nous allons vous aider à tout savoir sur les offres combinées box et mobile, et à choisir la meilleure option possible en fonction de votre profil. Suivez le guide.

Qu’est-ce qu’une offre combinée box + mobiles ?

Une offre combinée mobile + box est une offre de services regroupant en même temps une connexion Internet fixe (box) et une offre de téléphonie mobile au sein d’un seul et même abonnement. Tous les opérateurs proposent, au moins, une offre mobile + box à moins de 25 €. Cependant, si le prix peut paraître intéressant, les offres les plus basses ne proposent pas tous les services dont vous pourrez avoir besoin.

Que comprend une offre box + mobile ?

Comme son nom l’indique, ce « forfait » comprend l’abonnement à votre box internet et les abonnements aux mobiles de toute la famille. Dans les détails, vous avez donc, chez un seul opérateur, tous les services suivants :

Internet Fixe (Box) : un accès à Internet haut débit à domicile via une box. Cela peut inclure des services tels que la fibre optique, l’ADSL ou le câble, en fonction de la disponibilité dans la région.

Téléphonie Fixe : pour utiliser votre téléphone fixe, avec ou sans fil. Parfois inutile pour de nombreux clients, il est cependant obligatoire, une ligne ADSL passe nécessairement par le réseau téléphonique, et doit, par conséquent, être identifiée avec ce dernier.

Forfait Mobile : pour votre smartphone évidemment, mais certains opérateurs proposent aussi plusieurs abonnements smartphones inclus dans votre offre. Ceci peut s’avérer intéressant si vous avez en charge, les abonnements téléphoniques de vos enfants ou adolescents.

Forfait Télévision : aujourd'hui, que vous choisissiez Orange, Bouygues ou SFR, tous possèdent un bouquet télévision inclus avec leurs abonnements.

Vous pouvez aussi, chez certains opérateurs, obtenir d’autres avantages, qui peuvent être des chaînes de télévision gratuites, un abonnement à une plateforme de streaming compris, des data mobiles supplémentaires, etc. La liste est longue, et il est préférable de vérifier toutes les offres incluses, et surtout leur durée de gratuité. Certaines offres, notamment les abonnements à des chaînes de télévision, sont limitées dans le temps, et passé ce délai promotionnel, vous paierez le prix fort ! En choisissant une offre Box + mobile, vous recevrez une unique facture, prélevée sur votre compte bancaire, simplifiant ainsi votre gestion. De plus, en cas de panne, vous aurez également un seul interlocuteur, ce qui peut réellement vous faire gagner du temps !

Quelle offre choisir en fonction de votre profil ?

Nous n’avons pas tous le même rapport à notre smartphone, c’est une évidence. Il y a les petits consommateurs, qui utilisent leurs smartphones pour « téléphoner », la base d’un appareil de ce genre. Puis, il y a les consommateurs moyens, qui téléphonent, consultent quelques pages internet, et répondent à quelques mails. Enfin, les accros au smartphone passent des heures à scroller ou à regarder des vidéos en tous genres. Et, concernant votre box, c’est la même chose, il y a ceux qui ne consomment pas réellement leurs avantages, qui ne téléphonent jamais à l’étranger, ou sur d’autres mobiles, et les autres qui ont besoin, par exemple, de répéteurs Wi-Fi pour travailler, ou qui téléphonent sans cesse au bout du monde. Tous ces paramètres devront être considérés pour choisir le bon forfait box + mobile. Prenez le temps d’estimer vos besoins et ceux de votre famille, parfois, opter pour l’abonnement le moins cher, peut vous revenir beaucoup plus cher. C’est, par exemple, le cas des dépassements de forfaits, chez les adolescents, cela peut vous coûter très cher.

Quels sont les avantages d’une offre combinée box + mobile ?

La principale incitation des fournisseurs réside dans la réduction de la facture et celle-ci est bien réelle puisque les économies constatées sont de 25 % en moyenne. L’offre groupée permet également une meilleure transparence au niveau de la facturation, souvent très détaillée et précisant la totalité des données consommées, par ligne, par exemple. Le changement d’offre est par ailleurs simplifié si vous possédez tous vos abonnements auprès du même opérateur, ainsi, vous pourrez basculer tous vos numéros en même temps. Enfin, les offres combinées donnent la possibilité d’obtenir un forfait mobile plus avantageux, que ce soit en termes de données mobiles supplémentaires ou de services additionnels.