Piratage de Free : peut-on demander à sa banque un « changement d’IBAN » pour se protéger ?

Il y a quelques jours, les abonnés de l’opérateur Free ont eu la désagréable surprise de recevoir un e-mail de leur opérateur (je suis dans cette situation). En effet, l’un des plus gros fournisseurs d’accès à Internet en France, a été victime d’un piratage de haut-vol, et des millions d’IBAN subtilisés. Dans cet article, nous je vous donnais quelques conseils pour déclarer la fraude, puis dans ce second article, les risques liés au vol d’IBAN. À la suite de cet article, le commentaire de l’un de nos lecteurs m’a interpelé. Ce dernier nous expliquait qu’il suffisait, pour contrer la fraude, de changer d’IBAN, le moyen le plus radical pour éviter les prélèvements indésirables. Je me suis donc penché sur la question de savoir comment vous pouviez changer d’IBAN. Voici les explications de mon conseiller bancaire.

Un IBAN permet d’identifier un compte

IBAN signifie International Bank Account Number, c’est en conséquence un numéro de compte international qui permet d’identifier un compte bancaire, d’effectuer des transferts d’argent depuis le monde entier. C’est une garantie contre les erreurs de transcription et l’assurance de paiements fiables, sur les comptes bancaires. Lorsque celui-ci est piraté, il est impossible de prélever de l’argent sans autorisation du propriétaire du compte. Néanmoins, en cas d’usurpation d’identité, les hackers peuvent falsifier une autorisation de prélèvement et transmettre votre IBAN, pour un versement sur leur propre compte bancaire, évidemment.

Le commentaire de notre lecteur

Dans ce commentaire, notre lecteur nous explique qu’un client peut demander à sa banque de changer son numéro de compte, même si la banque peut d’abord refuser en affirmant que cela est impossible. En réalité, il suffit de créer un nouveau compte et de fermer l’ancien. Si la banque refuse malgré tout, il est toujours envisageable de changer d’établissement bancaire, même si cela peut être contraignant. Cette option, bien que radicale, reste la plus efficace pour obtenir un nouveau numéro de compte, même si celle-ci implique la mise à jour de tous les paiements automatiques. J’ai donc décidé de contacter la Banque Populaire pour obtenir des précisions. Et, la banque me confirme que même si l’IBAN d’un compte ne peut pas être modifié directement, il est possible d’ouvrir un nouveau compte, de clôturer l’ancien et de transférer les prélèvements automatiques. De plus, dans cette banque, cette opération est gratuite. Ce n’est pas une généralité, certaines banques peuvent faire payer ce changement, néanmoins, elles ne sont pas en droit de vous le refuser.

Comment faire pour changer d’IBAN ?

Disons que le changement d’IBAN à proprement parler est impossible, car le numéro international est lié à votre compte bancaire. La seule solution, en restant dans le même établissement bancaire, se fait en plusieurs étapes :

Ouvrir un nouveau compte bancaire, et donc générer un nouveau numéro d’IBAN.

Transférer les fonds de l’ancien compte sur le nouveau.

Modifier ensuite vos créanciers, en les autorisant sur le nouveau compte, ou en changeant vos coordonnées bancaires auprès des organismes qui prélèvent vos factures, etc.

Fermer définitivement votre ancien compte.

Ces opérations peuvent être fastidieuses, car cela génèrera également une nouvelle carte bancaire, l'ajout de vos bénéficiaires, prévenir votre employeur, la Sécurité sociale, votre mutuelle, etc. Néanmoins, c'est la SEULE solution pour éviter une catastrophe financière liée au piratage de vos données. Et vous ? Avez-vous été victimes du piratage chez Free ?