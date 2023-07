Quels sont les avantages d’une banque en ligne par rapport aux organismes traditionnels ?

Vous êtes jeune étudiant, jeune actif, autoentrepreneur ou en intérim, et vous ne trouvez aucune banque qui accepte de vous ouvrir un compte ? Et, si vous optiez pour une banque en ligne ? Souvent victimes de clichés ou d’idées reçues, les banques en lignes sont aussi fiables et sécurisées que les banques classiques, mais proposent des avantages supplémentaires. Ce sont aussi les seules ou presque à ouvrir des comptes bancaires sans condition de revenus, ce qui est un atout indéniable pour celles et ceux qui vivent de petits boulots, ou qui sont encore étudiants, sans feuille de paie par exemple.

Quel est le principal intérêt des banques en lignes ?

Lorsqu’il faut choisir une banque, se pose fréquemment la question des revenus. Effectivement, la plupart des banques classiques demandent des fiches de paie, et donc des revenus réguliers pour ouvrir un compte. Ce qui n’est pas le cas des banques en ligne, et c’est probablement leur principal avantage. Cela les rend, en conséquence, plus accessibles pour de nombreux profils. C’est, par exemple, le cas des étudiants, des jeunes actifs, des travailleurs indépendants, et même des personnes sans emploi. Les banques en ligne procurent une certaine démocratisation de l’accès aux services bancaires, ce qui contribue aussi à l’inclusion des personnes sans ressources fixes ou régulières. Elles leur apportent aussi une indépendance financière, en leur permettant de gérer eux-mêmes, en temps réel, leur argent, et de bénéficier des mêmes services que dans une banque traditionnelle.

Pourquoi gagne-t-on du temps en ouvrant un compte en ligne ?

Ouvrir un compte dans une banque en ligne, c’est aussi avoir l’assurance d’une banque « ouverte », 7 j/7 et 24 h/24 puisque tout est dématérialisé. Les rendez-vous éventuels se font par téléphone, et la gestion se fait en ligne. Cela permet aux établissements bancaires de réduire leurs coûts de fonctionnement puisqu’elles ne disposent pas d’agences physiques. Un coût plus faible, qui est aussi répercuté sur les coûts des services aux clients, qui sont généralement moins onéreux que dans une banque classique. Et, si vous optez pour une banque en ligne, pour une gestion administrative optimale, il vous suffira de vous rendre sur le site du gouvernement pour indiquer votre changement de banque.

Quels sont les autres avantages d’une banque en ligne ?

Outre la réduction des services bancaires, elles offrent souvent des taux d’intérêt plus élevés sur les comptes d’épargne et les comptes courants et une simplicité d’utilisation à toute épreuve. Inutile de vous déplacer, de prendre rendez-vous un samedi alors que vous auriez préféré procrastiner dans votre lit, tout se fait tranquillement derrière votre ordinateur ou depuis votre smartphone. De plus, contrairement aux idées reçues, les banques en ligne sont très réactives en matière de service client, que ce soit par téléphone, chat ou email. C’est l’assurance d’obtenir une réponse rapide, sans passer des heures sur un serveur vocal qui ne comprend pas toujours votre demande. Enfin, la sécurité est pour les banques en ligne. Elles disposent de mesures avancées pour protéger les données de leurs clients. Cette sécurité renforcée permet aux clients d’effectuer leurs opérations en toute confiance, en sachant que leurs informations sont bien protégées.