Cyberattaque de Free : que faire pour protéger son compte bancaire ?

Depuis la semaine dernière, les abonnés Free sont inquiets et c’est totalement légitime puisque l’opérateur a été victime d’une cyberattaque, comme Alexandre vous l’expliquait dans cet article. Parmi les données volées, les coordonnées, bien entendu, mais également les IBAN que l’on appelait autrefois les Relevés d’Identité Bancaire (RIB), soit plus de 5 millions de documents volés. La plus sûre des solutions étant de changer de compte bancaire, mais c’est plutôt fastidieux et cela nécessite un peu de temps. Je peux uniquement vous conseiller de procéder au changement de compte (nous préparons un article dédié à ce sujet), mais dans l’urgence, il faut aussi surveiller vos comptes pour éviter les prélèvements indésirables. Comment les hackers peuvent-ils utiliser votre IBAN ? Et comment vous protéger ? Je vais tout vous expliquer.

Le risque lors d’un vol d’IBAN

Les IBAN volés sont ou seront logiquement revendus à prix d’or sur le dark web, même si ces documents ne permettent pas un prélèvement direct d’argent sur votre compte. En effet, lorsque vous transmettez votre IBAN, vous devez aussi signer une autorisation de prélèvement. Et, c’est là que se trouve le risque lié au vol d’IBAN : la réalisation de faux mandats de prélèvements. En volant les données, ils possèdent toutes vos données, y compris votre signature, sur le mandat transmis à Free ! L’opérateur demande à ses clients la plus grande vigilance face aux e-mails, aux SMS ou aux appels étranges, qui seront nécessairement frauduleux.

Prévenir vaut mieux que guérir

Si vous n’avez pas changé de compte bancaire, vous devez absolument au moins changer vos codes d’accès, et même si votre mot de passe est tapé via un clavier changeant à chaque connexion. De plus, il est très judicieux d’activer la double authentification pour tous les sites sur lesquels cela est possible. L’accès pour les hackers en sera plus difficile. Enfin, si vous ne le faites pas déjà, vérifiez vos comptes bancaires, via votre application, régulièrement, voire une fois par jour. Stressant, je vous l’accorde, mais nécessaire pour être alerté au moindre prélèvement qui ne serait pas de votre initiative. De plus, vous pouvez aussi actualiser la liste des créanciers autorisés et interdits dans votre application bancaire.

Et si j’ai été prélevé, comment dois-je réagir ?

Avant de vous expliquer comment faire, sachez que le délai de contestation est de huit semaines, d’où l’importance de vérifier vos comptes fréquemment. Tout d’abord, vous pouvez signaler l’escroquerie via France Connect et la plateforme Perceval. Ce site gouvernemental est destiné à gérer la cybercriminalité liée à l’utilisation de vos coordonnées bancaires. On nous explique que le « signalement sur la plateforme facilite le remboursement des sommes dérobées et centralise les plaintes afin de faciliter les recherches sur les auteurs de ces fraudes ».

Renseignez-vous également auprès de votre banque sur les délais de réponse, ils varient selon les établissements et selon l'origine du prélèvement (France, Europe, monde). Quoi qu'il en soit, vous devrez signaler le prélèvement à votre banque par le moyen qu'elle propose. Certaines proposent ce service en ligne, quand d'autres demandent le passage en agence.