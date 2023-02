Sans le savoir, vous êtes peut être le bénéficiaire d’un compte inactif de la Caisse des dépôts (6,7 milliards d’euros)

Vous faites peut-être partie des millions de Français qui sont « riches » sans le savoir et vous n’aurez même pas besoin de jouer à la loterie. En France, 6.7 milliards d’euros « dormiraient » sur le compte en banque de la Caisse des Dépôts en attente de manifestation des bénéficiaires. Depuis 2017, les particuliers qui ont fait la démarche de connaître leurs passifs financiers ont récupéré en moyenne 2 583 €. Ce qui n’est évidemment pas négligeable. Pour savoir si vous avez de l’argent qui dort, vous aussi, le portail Ciclade a été mis en place. Un site totalement gratuit et officiel, sur lequel vous ne prendrez aucun risque, à part celui de recevoir une bonne nouvelle !

Pourquoi ces fonds ne sont pas réclamés ?

Il faut savoir qu’un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne salariale ou encore un LEP, un CODEVI ou un livret jeune sont des produits bancaires qui ne sont pas restitués automatiquement. Si ces comptes sont inactifs pendant 12 mois, dans un premier temps, les fonds sont conservés par les établissements qui les détiennent. Après 10 ans d’inactivité totale, les fonds sont reversés sur les comptes de la Caisse des Dépôts. Cette dernière conservera les fonds durant 20 ans, donc 30 ans d’inactivité en tout, si l’on compte les 10 premières années de l’établissement bancaire. Durant ces 30 ans, les fonds peuvent être réclamés et restitués aux bénéficiaires. Au-delà de 30 ans, ils deviennent la propriété de l’État et ne peuvent plus être reversés. Lancé en 2017, le portail Ciclade a déjà fait l’objet de 4.1 millions de demandes, selon le Parisien.

D’où peuvent provenir ces fonds oubliés ?

Les sommes reversées à la Caisse des Dépôts peuvent provenir de comptes bancaires qui n’auraient pas été fermés par les titulaires. Toutefois, ils peuvent également provenir de nombreux produits bancaires parmi la liste suivante publiée sur le site Ciclade :

Compte à vue.

Compte-titres.

Livret A.

Livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Livret jeune.

Codevi (Compte pour le développement industriel).

Plan épargne logement (PEL).

Plan épargne entreprise (PEE).

Plan d’épargne retraite (PER).

Plan d’épargne retraite collectif (PERCO).

Assurance-vie.

Contrat d’assurance avec une valeur de rachat.

Bon de capitalisation (ou Bon au porteur).

Contrat de Retraite supplémentaire.

Prenons un exemple pour comprendre. Vous êtes salariés d’une entreprise qui pratique le Plan d’épargne entreprise, et vous démissionnez ou êtes licenciés. Vous ne pensez pas forcément à l’argent placé par votre entreprise, et le temps passant, vous oubliez l’existence de ce PEE. Par ailleurs, il peut aussi s’agir d’une assurance-vie, dont nous sommes les bénéficiaires sans le savoir, provenant d’un proche décédé, par exemple. Concernant les comptes courants, la « perte » se fait souvent lorsque l’on change d’établissement bancaire, et que l’on ne pense pas à liquider tous les comptes avant de partir. Cela peut sembler étrange, mais 66,3 % des fonds restitués proviennent de comptes bancaires oubliés.

Comment fonctionne Ciclade ?

En 2022, la Caisse des Dépôts a reçu 632,16 millions d’euros de fonds oubliés ! Et la même année, 133,6 millions d’euros ont été restitués aux bénéficiaires. En revanche, 65.4 millions d’euros sont tombés dans l’escarcelle de l’État, n’ayant pas été réclamés depuis plus de 30 ans. Pour utiliser Ciclade qui, nous vous le rappelons, est un site sûr et gratuit, vous devez d’abord lancer une recherche en entrant vos coordonnées. La première recherche vous signifiera s’il est possible que vous possédiez, sans le savoir, des fonds oubliés. Si la réponse est positive, vous devrez alors créer un espace personnel et entrer vos coordonnées bancaires, joindre un RIB ainsi qu’une pièce d’identité. Une fois l’étude lancée, il faudra patienter au moins 90 jours avant de savoir si vous êtes parmi les heureux élus… C’est bon à savoir, non ?