PayPal : comment déjouer les 4 arnaques les plus utilisées ?

Aujourd’hui, nous utilisons (ou connaissons) tous ou presque, un moyen de paiement bien pratique et rapide : Paypal. Cette plateforme permet d’effectuer des paiements en ligne, de recevoir des virements d’un proche ou de plateforme de cashback. C’est devenu un incontournable des transactions « sécurisées » en ligne. Paypal est aussi un moyen de sécuriser vos achats, car la plateforme propose des garanties sur vos paiements. Par exemple, en cas d’article reçu non conforme, il est possible de se faire rembourser (avec preuves). Mais, comme tout service de paiement, Paypal est aussi l’un des terrains de jeu favori des hackers ! Etant donné, qu’il suffit d’entrer vos coordonnées et un mot de passe, le piratage est assez aisé, voici comment faire pour éviter les mauvaises surprises.

Le paiement à l’avance

C’est l’une des escroqueries les plus fréquentes ! La victime reçoit une notification qui l’informe qu’elle doit recevoir une somme d’argent (loterie, héritage). Généralement pour accéder au « pseudo cadeau » vous devez verser une petite somme par Paypal et parfois, remplir un formulaire avec vos données personnelles pour recevoir la somme promise. Erreur ! Le destinataire disparaîtra juste après avoir subtilisé vos coordonnées Paypal. Pour éviter cette escroquerie, sachez que si vous n’avez pas joué, vous ne pouvez pas gagner. Que vous ne toucherez jamais un héritage à la suite d’un mail reçu… Ne révélez jamais vos coordonnées bancaires ou Paypal à des entreprises ou à des expéditeurs de mail inconnus !

Arnaque au trop-perçu

Cette arnaque peut arriver si vous êtes un « vendeur » … Concrètement vous effectuer une transaction sur un site de petites annonces par exemple et votre vente doit vous rapporter 10€ ! Lors du paiement vous recevez une somme bien supérieure à celle demandée. L’acheteur vous demande alors un remboursement de la différence en invoquant une erreur ! Vous remboursez alors le trop-perçu, puis l’acheteur annule sa commande complète. Si vous avez déjà envoyé l’objet acheté, c’est une perte totale pour vous. Dans le cas d’un paiement plus élevé que la somme initiale, annulez la transaction totalement avant d’envoyer l’article. Si l’acheteur refuse, contactez Paypal pour ouvrir un litige, et conservez votre article !

Un dysfonctionnement de votre compte Paypal

Vous recevez un mail vous informant qu’un dysfonctionnement se déroule sur votre compte Paypal…. Pour mettre fin à ce problème, l’expéditeur vous demande de cliquer sur un lien et de vous connecter à votre compte. Attention la page sur laquelle vous allez vous rendre est un fake, même si elle peut être très ressemblante à l’originale. Généralement le nom de domaine est un peu différent de www.paypal.com, ce peut être papypal ou payppal et le .com se transforme en autre chose… On appelle cette escroquerie de l’hameçonnage (ou phishing). Cette arnaque est parfois très bien montée, la seule manière de l’identifier est de chercher les erreurs d’adresses ou les fautes d’orthographe… Enfin sachez que si votre compte Paypal avait vraiment un problème, ce qui est très rare, PayPal vous en informerait d’une autre manière, par SMS ou par Message Interne sur votre compte. Si vous recevez ce type de mail, le plus simple étant de vous connecter sur votre compte et de contacter vous-même Paypal pour en avoir le cœur net !

Article non reçu par l’acheteur

La fraude classique lors d’une transaction par Paypal… Vous vendez un produit et l’envoyer à l’adresse de livraison indiquée par l’acheteur. Le vendeur modifie ensuite l’adresse de livraison et prétend n’avoir jamais reçu le colis… Attention après plusieurs tentatives de livraison, l’acheteur qui est en fait un escroc peut déposer plainte contre le vendeur… Cette arnaque est évidemment difficile à détecter, le plus sûr étant de choisir un mode de livraison contre signature, ou avec suivi. C’est un peu plus sûr, mais le livreur vous renverra le colis en cas de mauvaise adresse. Et bien entendu, n’envoyez jamais un colis avant d’avoir été payé, conservez vos reçus et faites des impression écran de chacune des étapes de vos transactions. Enfin, sécurisez votre compte, Paypal propose désormais la double authentification (mot de passe + code reçu par SMS), activez-là, cela vous prendra 30 secondes et votre compte sera sécurisé.