WhatsApp : soyez prudent, d’anciennes techniques d’escroqueries refont surface…

De nos jours, la majeure partie de la population utilise les réseaux sociaux quotidiennement. Que ce soit pour poster des photos ou communiquer avec les amis ou la famille, les réseaux sociaux sont très utilisés. Mais avec l’apparition des réseaux sociaux, d’autres phénomènes voient le jour.

Parmi eux, celui des anarques. En effet, certaines personnes malintentionnées n’hésitent pas une seule seconde à utiliser les réseaux sociaux afin d’arriver à leurs fins. Il est donc important de savoir comment reconnaître ces arnaques afin de ne pas tomber dans le piège.

WhatsApp victime de nombreuses arnaques

Un phénomène de plus en plus récurrent apparaît sur la toile et notamment sur la messagerie WhatsApp. Quoi de mieux que les bonnes vieilles techniques afin de faire pression sur leurs victimes ? Leur technique est assez simple et peut être reconnaissable avec quelques astuces. Tout s’abord, vos arnaqueurs vont commencer par essayer de gagner votre confiance avant de vous menacer si vous ne vous soumettez pas à leurs demandes.

Bien que ces arnaques soient diverses et variées, elles gardent toujours le même objectif. Celui-ci n’est autre que de soutirer de l’argent à leurs victimes. Et tous les coups sont permis ! Certains n’hésitent pas à vous menacer ouvertement afin d’atteindre leur but. Bien que ces méthodes soient très anciennes, elles fonctionnent toujours !

Une guerre contre les arnaqueurs

Ces arnaques sont présentes sur la plupart des réseaux sociaux. Il est donc important de rester vigilent. Bien que Meta n’hésite pas à mener une guerre contre les arnaqueurs, ceux-ci ne cessent de faire parler d’eux. Et ils sont prêt à tout pour avoir ce qu’ils veulent.

L’une des méthodes la plus connu est celle qui consiste gagner la confiance de leur victime. Pour cela, les arnaqueurs feront semblant d’être tombé sur votre profil par hasard. Mais en réalité, ils vous ont déjà repérés ! Ensuite, ils engagent la conversation naturellement en vous posant certaines questions. D’apparence sans aucun danger, ces informations peuvent en réalité leurs êtres très utiles. Ils vous demanderont par exemple votre nom ou votre métier. Mais bien entendu, ils ne s’arrêtent pas là.

Ils n’auront aucun souci à fouiller vos comptes Facebook ou Instagram à la recherche des moindres informations compromettantes. Une fois ces informations trouvées, ils s’adonnent à un chantage. Ils vous menacent de révéler ces données à vos proches si vous ne leurs donner pas l’argent qu’ils vous demandent. S’ils ne trouvent rien de compromettant, ils utiliseront Photoshop afin de réaliser des montages avec vos propres photos.

Comment réagir si vous rencontrez cette situation sur WhatsApp ?

Certains d’entre vous pourraient se laisser berner et donner la somme demandée aux arnaqueurs afin que ceux-ci vous laissent tranquille. Mais ce n’est évidemment pas la chose à faire ! Ils ne vous laisseront pas tranquille. Une fois qu’ils ont réussi ils recommenceront et cela deviendra interminable.

Afin d’éviter ce genre de situation, vous pouvez tout d’abord utiliser l’une des fonctionnalités de WhatsApp. Cette fonctionnalité vous permet d’apparaître en ligne uniquement pour vos contacts connus. Pour les autres, vous serez indisponibles.

Si, même avec cette fonctionnalité, vous recevez un message d’un inconnu, ignorez-le simplement. Les arnaques sont facilement repérables grâce à leur numéro. En effet, le numéro VoIP est interdit par l’application. Si l’un d’eux vous contactent, vous savez dès le début à qui vous avez affaire.

Il est également possible de signaler le numéro en question sur l’application WhatsApp. Pour finir, il est important de régler vos paramètres de confidentialités. De ce fait, vos informations personnelles ne seront accessibles que pour vos contacts connus.