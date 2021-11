WhatsApp : connaissez-vous ces trois astuces indispensables au quotidien ?

Nous sommes très nombreux à posséder WhatsApp, cette application gratuite de messagerie instantanée rachetée en 2014 par le groupe Meta (anciennement Facebook). Cette plateforme nous permet d’échanger instantanément avec nos proches, même s’ils sont à l’autre bout du monde.

SMS, photos, vidéos, appels téléphoniques ou visio, et même “statuts” publics (ou visibles uniquement par vos contacts), l’application qui tire son nom de la formule anglaise “What’s up?” vous offre moultes possibilités et paramétrages pour communiquer plus à votre aise. Il existe cependant bien des astuces que nous ne connaissons pas, permettant d’optimiser encore l’utilisation de cette plateforme. En voici quelques-unes encore peu connues.

Ecouter un message vocal plus rapidement

Avez vous dans votre entourage proche cet(te) ami(e), qui, plutôt que de vous laisser une note vocale de quelques secondes pour vous mettre à jour sur les derniers évènements, vous fait des podcasts de 18 minutes et 46 secondes ?

WhatsApp a pensé vous et semble compatir (nous aussi) : vous avez donc la possibilité d’écouter ces notes de façon accélérée, sans impacter la compréhension du message. Il vous suffit d’appuyer sur le petit icone x1 (en théorie à la place de votre photo de profil sur le message vocal) pour passer à une vitesse 1×5 ou 2x plus élevée. Vous pouvez d’ailleurs effectuer cette manipulation alors même que la lecture de l’enregistrement est lancée.

Mettre en sourdine une conversation un peu trop agitée

Vous faites partie d’un groupe WhatsApp “pro” afin d’être tenu à jour des planning et absences de votre équipe, mais des collègues pas très sérieux viennent polluer la conversation à coup de GIF et blagues tordantes. Résultat, un téléphone qui vibre sans arrêt, 37 nouveaux messages en à peine quelques minutes (et quelques difficultés à retrouver les informations importantes dans le flux de messages).

Heureusement, il est possible de faire taire ce type de conversations, et vous pouvez en choisir la durée: 8h, 1 semaine ou bien pour toujours (mais dans ce cas là, sachez que vous pouvez aussi choisir de quitter le groupe).

Il vous suffit de vous rendre dans la conversation concernée, et de choisir “notifications mode silencieux” en haut à droite de votre écran, puis de déterminer la durée durant laquelle vous souhaitez être tranquille. Attention tout de même de ne pas passer à coté d’informations importantes, ou pire, d’une blague hilarante.

Envoyer un message, une photo ou une vidéo éphémère

Vous avez un grain de beauté bizarre, une tâche douteuse sur la peau mais il est tard; pas de rdv dermato avant le siècle prochain, vous êtes un peu angoissé(e) et souhaitez demander conseil à l’un de vos proches. Vous prenez donc en photo cet élément, qui ne se trouve malheureusement pas sur votre coude, mais plutôt dans une zone délicate … et vous craignez que les photos transmises (dans un but médical bien sûr) ne se retrouvent dans les mains de personnes mal intentionnées. WhatsApp a une solution pour vous.

Il faut commencer par activer les messages éphémères: pour cela, rendez-vous dans la conversation de votre médecin de substitution, appuyez sur son nom et activez les messages temporaires. Pour les écrits, vous choisissez le délai avant disparition dans Réglages – paramètres de WhatsApp – Compte – Confidentialité – délai avant disparition.

Pour les photos et vidéos, une fois l’option activée, il vous suffit simplement d’appuyer sur le petit bouton rond en bas à gauche de votre écran (après la prise) pour le rendre éphémère.

Pensez tout de même à avertir votre entourage avant l’envoi de toute photo “délicate”, histoire de leur éviter un éventuel choc. Vous pouvez par ailleurs désactiver cette option à tout moment, dans le même menu. Il existe des dizaines d’astuces pour faciliter notre utilisation de l’interface, n’hésitez pas à explorer l’application. Pour les médias éphémères, nous vous conseillons tout de même de vous entrainer avec un contact de confiance pour commencer !

Via Wikipédia