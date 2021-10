Meta : le réseau social Facebook ne change pas de nom !

Mark Zuckerberg a fait l’annonce du changement de nom lors de l’événement Connect qui est axé sur les secteurs de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée de l’entreprise. Durant son intervention, le fondateur de Facebook a déclaré que ce changement de nom du groupe reflétait davantage l’ambition actuelle de l’entreprise, qui est de construire le métavers.

Pour information, le métavers est un monde virtuel fictif; ce terme sert plus précisément à décrire une future version d’Internet où des espaces virtuels pourraient être partagés et seraient accessibles via une interaction 3D. Zuckerberg a assuré que la mission de l’entreprise reste de rassembler les gens. De plus, les applications et les marques de l’entreprise ne subiront également aucun changement.

Un changement de nom du groupe, mais pas du produit

C’est le groupe Facebook qui change de nom pour devenir Meta; le réseau social garde quant à lui garde le même blason. Même si le nom de ce dernier a évolué au fil des années, passant de Facemash à sa création à The Facebook en février 2004, pour finalement devenir Facebook tout court en 2006, le célèbre réseau social ne change pas de nom; c’est le nom du groupe qui est concerné par ce renommage et non le produit phare de l’entreprise.

Distinguer le produit de la marque principale

Pour rappel, le groupe Facebook a préparé le terrain pour ce changement de nom depuis des mois. La raison en est que Facebook, le réseau social, a subi plusieurs problèmes ces derniers temps: récemment, un ancien employé a divulgué une mine de documents aux médias et aux organismes gouvernementaux , ce qui met en exergue les échecs de Facebook pour créer une plateforme responsable au fil des années.

Actuellement, le réseau est plus que jamais dans le collimateur du Congrès, où les républicains et les démocrates s’accordent à critiquer l’entreprise et ses produits dérivés en raison de son impact sur la santé mentale des adolescents et de ses tactiques commerciales discutables. Ainsi, ce changement de nom aurait pour principal intérêt de distinguer la marque d’entreprise des produits et services qu’elle propose aux internautes.

Mark Zuckerberg mise tout sur le métavers

Par ailleurs, le fondateur a évoqué à de nombreuses reprises le nouvel objectif de Facebook : le métavers. D’ailleurs, la marque a annoncé en septembre dans un article de blog qu’elle allait investir 50 millions de dollars dans la recherche afin de garantir le développement de ses produits de manière responsable.

L’entreprise a également annoncé mettre à disposition des développeurs de sa plateforme naissante Horizon Worlds, un fonds de 10 millions de dollars, en plus de vouloir engager 10 000 employés dans l’Union européenne pour développer le métavers. Pour rappel, le réseau social Facebook compte aujourd’hui 2.5 milliards d’utilisateurs et l’entreprise est capitalisée à plus d’un billion de dollars.