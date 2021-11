Facebook dévoile des gants à retour haptique pour “ressentir” les objets dans le Metaverse

Vous le savez peut-être, Meta est le nouveau nom du groupe Facebook (et non pas du réseau social). A l’origine du métavers, l’entreprise imagine que dans un futur proche, nous pourrons porter des gants haptiques capables de reproduire ce que l’on ressent lorsque l’on touche quelque chose de réel; elle vient juste de dévoiler le projet, qui se développe depuis de longues années déjà.

Un métavers “est un monde virtuel fictif. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d’Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles via interaction 3D”. La maison mère de Facebook, Meta, veut être la première à proposer ce genre d’innovation. Elle possède déjà le fabricant de casques Oculus, et travaille depuis longtemps sur un gant haptique, autrement dit, un moyen de « toucher virtuellement » !

Depuis sept longues années, les équipes travaillent sur un gant avec retour haptique, c’est-à-dire, capable de donner la sensation de caresser un animal, mais également de tenir un objet ou de taper sur les touches d’un clavier, mais sans les toucher réellement. Même si ce n’est encore qu’un prototypes, Meta dévoile pour la première vois une image de ce à quoi pourrait ressembler ce fameux gant haptique.

Le gant se présente comme un objet bardé de capteurs, sous la paume et sur les doigts. Il se dote également de petites poches en plastiques qui peuvent se gonfler (et se dégonfler); ce serait celles-ci qui permettent cette sensation de caresse.

Les capteurs, eux, vont analyser les mouvements des doigts, mais également la position de la main. Des caméras extérieures permettront également de capter ces mouvements. Le gant dans sa globalité pourrait donc servir de contrôleur avancé pour la VR. En ajoutant en plus, un retour haptique de l’environnement virtuel qui améliorera grandement l’expérience par son réalisme.

Meta n’a rien inventé avec ce gant, car il existe déjà dans de nombreuses autres sociétés. Rendre la réalité virtuelle plus réelle est un sujet sur lequel de nombreuses entreprises technologiques travaillent. Mais Meta voudrait que son gant haptique soit plus accessible à tous.

En parallèle, l’entreprise s’efforce de travailler avec Oculus pour que les casques de réalité virtuelle soient en lien étroit avec les gants de retour haptique. Démocratiser la technologie grâce aux importants moyens investis dans la recherche est l’objectif principal de Meta.

Meta sait que ce gant ne pourra pas être à la portée de toutes les expériences, ou du moins que ce concentré de technologie ne sera pas utile à tous. Ils cherchent donc des solutions plus abordables pour un plus large public. Il faudra aussi résoudre le problème de la taille du gant, car pour fonctionner correctement et offrir les meilleures sensations, il devra s’adapter parfaitement à la morphologie de chaque utilisateur.

D’ailleurs, Meta reconnaît qu’actuellement la sensation reste assez superficielle, mais qu’elle devrait être améliorée par l’ajout du son et de l’image dans le casque VR. Enfin, le groupe souhaite proposer des gants haptiques lavables pour des questions d’hygiène, mais cette problématique est loin d’être résolue.

How do we touch the virtual world? Our Reality Labs team is working to create the technology to make it possible. Today we shared some progress in researching and developing haptic gloves to bring the sense of touch to the metaverse. Check it out https://t.co/MliVQQdtfs pic.twitter.com/mdOsMwXE5Q

— Meta (@Meta) November 16, 2021