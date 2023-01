OWO : l’invention du premier t-shirt haptique pour « ressentir » les jeux vidéo

Vous êtes un gamer invétéré, adeptes d’inventions ou d’innovations dans le domaine et aimez « vivre » votre expérience de jeu comme si vous y étiez ? Casques de réalité virtuelle, manette ou volant avec retour de force, ces éléments existent, mais disons que par rapport à l’OWO, ils semblent quelque peu dépassés. Owogame est une entreprise espagnole spécialisée dans ce type de produits. Elle vient de dévoiler un t-shirt haptique qui va vous permettre de sentir les impacts de balles ou le passage d’une araignée sur votre épaule. Rappelons qu’un t-shirt haptique est un vêtement capable de vous procurer des sensations tactiles via des décharges électriques. Les t-shirts inventés par Owogame sont de petits concentrés de technologie, et en plus, ils sont plutôt beaux à regarder. Présentation.

Le t-shirt OWO, qu’est-ce que c’est ?

Le t-shirt haptique utilise une série de « micro-sensations » qui se combinent entre elles pour que vous puissiez ressentir différentes sensations lors de votre période de jeu. Grâce à des capteurs et des électrodes placés sur toute la surface du t-shirt ainsi que dans les bras, vous obtenez une sensation d’immersion totale. Couplé à une application Bluetooth, vous pouvez également calibrer les sensations en les rendant plus ou moins intenses. Vous restez maître de votre expérience immersive. Contrairement aux autres haptiques qui utilisent les vibrations pour reproduire une seule sensation, OWO est la seule société capable de reproduire un nombre infini de sensations physiques réalistes, expliquent les inventeurs de ce t-shirt.

La description des créateurs

Révélé lors du dernier CES de Las Vegas, le t-shirt haptique OWO a été présenté comme une manière de rendre le jeu plus immersif. Avec lui, vous ajoutez le sens du toucher à ceux de l’ouïe et de la vue que vous utilisez lorsque vous jouez. En d’autres termes, vous vivez le jeu plus intensément puisque vous ressentirez certaines sensations en direct dans votre salon. Selon les premiers testeurs, lorsque qu’une balle vient vous toucher, vous ne ressentez pas uniquement le bourdonnement, mais aussi de multiples nuances. Ces dernières vous laissent penser que vous avez réellement été touchés.

Pour un coup de feu, le t-shirt haptique permet de ressentir trois sensations : la blessure d’entrée, la blessure de sortie et le saignement. Les micro-sensations sont en réalité combinées pour que l’expérience soit réaliste. En revanche, pas d’inquiétude pour le saignement, c’est exclusivement la sensation du sang qui coule sur votre torse que vous ressentirez. Vous pourrez également ressentir la pression lorsque vous poussez un objet.

Comment ça marche ?

Le t-shirt haptique OWO est fabriqué en lycra souple et se trouve disponible en neuf tailles différentes. Destinés à tous les joueurs sans distinction de sexe, il se dote de dix électrodes réparties sur le torse et les bras. Connecté via le Bluetooth 5.2, il se dote également d’un port USB-C qui vous permet de charger sa batterie intégrée. Une batterie qui permet de jouer pendant huit heures. Le t-shirt haptique est compatible avec de nombreux jeux (consoles, PC, mobiles, VR) et peut être utilisé sur League of Legend, Fortnite, Beat Saber ou encore Valorant. Actuellement en précommande sur le site Owogame.com, les t-shirts coûtent 399 € et se déclinent en trois styles, dont une « édition du fondateur » limitée à 2 000 unités.