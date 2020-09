DropLabs, des sneakers connectées pour profiter de la VR de la tête aux pieds...

La technologie ne cesse d’évoluer et avec cette tendance, de nouveaux produits révolutionnaires sont proposés aux consommateurs afin de mieux profiter de la vie. Durant le confinement, nous avons presque tous été confrontés à un désir d’expérimenter de nouvelles manières de profiter de nos morceaux de musique favoris, alors que certains ont misé davantage sur la réalité virtuelle afin de ne pas se stresser.

Conscient de l’importance du rôle que joue la technologie dans notre quotidien, DropLabs vient de lever le voile sur des baskets assez intrigantes. Baptisée EP 01 Triple Black, il s’agit d’une paire de tennis qui arbore certes un look classique. Cependant, sa principale particularité réside dans le fait qu’elle est dotée d’un retour haptique que l’on peut synchroniser avec un film, un jeu vidéo ou encore de la musique.

Des sneakers connectées pour une expérience audio plus riche

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner que les DropLabs EP 01 Triple Black sont en réalité basées sur les EP 01. Comme leur nom l’indique, elles se distinguent par leur look totalement noir. Mais ce qui est le plus intéressant, c’est qu’elles proposent des fonctionnalités inédites. La société américaine basée à Echo Park, dans la ville de Los Angeles, promet notamment l’ajout de commandes audio améliorées ainsi que de LED multicolores.

Contrairement aux sneakers traditionnelles, les EP 01 Triple Black disposent de moteurs haptiques intégrés à la semelle. Synchronisés avec la musique qu’on joue sur notre smartphone ou sur n’importe quel appareil compatible, ceux-ci se mettent à vibrer lors des passages dominés par les basses.

Crédit photo : DropLabs

Les EP 01 Triple Black sont ainsi dotées d’une puce Bluetooth 4.2 afin de permettre la liaison avec un appareil externe. En stimulant les pieds de cette manière, DropLabs espère également améliorer la sensation d’immersion dans l’univers virtuel, d’autant que les chaussures offrent un rendu stéréo.

Des paramètres améliorés

Comme l’affirme Hi-techchic.com, ces nouvelles baskets signées DropLabs offrent de nombreuses mises à niveau. Elles intègrent notamment des paramètres de réglage dynamique spécialement conçus pour les jeux, la musique et les films. La mise à jour de l’application donne aussi la possibilité de personnaliser la couleur des LED. Les concepteurs ont en outre prévu une option de faible latence qui s’adresse avant tout aux joueurs. Mis à part ces améliorations, DropLabs affirme avoir mis en place des « œufs de Pâques » à découvrir au fur et à mesure.

Les EP 01 Triple Black sont compatibles Android et iOS et offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie. Elles disposent de connecteurs de charge magnétiques Safe-Detach. Pour couronner le tout, elles sont résistantes à l’eau. Si ces nouvelles chaussures connectées de DropLabs vous intéressent, sachez qu’elles sont disponibles en précommande sur le site de la société au prix de 299 dollars.