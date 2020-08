Réalité Virtuelle : il invente une machine qui permet de revoir une partie de sa vie...

La vie est souvent comparée à un long film qui défile rapidement et qu’on a souvent tendance à vite oublier. Un inventeur à l’imagination débordante a alors eu l’idée de bricoler une espèce de machine à remonter le temps à l’aide d’un casque VR. Son objectif : utiliser la technologie de réalité virtuelle pour revoir une partie de sa vie qu’il a filmée pendant un an.

« And life goes on! » Lucas Rizzotto est un bricoleur californien qui peut se vanter de faire partie des inventeurs les plus créatifs avec son projet. Il faut dire qu’utiliser la technologie VR pour remonter le temps… l’idée est digne d’un film de science-fiction ! Pour arriver à des résultats concrets, Rizzotto a filmé plein de petits moments de sa vie pendant un an, en utilisant les lunettes Spectacles de Snapchat.

Le vrai challenge pour Rizzotto se trouvait dans la limite d’enregistrement imposée par les lunettes : la durée maximale des vidéos était en effet limitée à seulement 30/60 secondes. Un petit bidouillage lui a cependant permis de filmer de plus longues séquences, malgré des problèmes de surchauffe. En tout, plusieurs séquences d’environ 7 To ont été nécessaires pour réaliser le projet.

Il se la joue Marty McFly

Parmi les sources d’inspiration de Rizzotto, citons le film « le Retour vers le Futur », une référence de la pop-culture. En effet, l’interface de sa « VR Time Machine » ressemble beaucoup au tableau de bord de la fameuse DeLorean. Le dispositif propose de visionner les vidéos selon les dates. Bien sûr, l’immersion est totale grâce à l’utilisation du casque VR.

Pour le créateur du projet, les résultats ont surpassé toutes ses attentes. Dans une vidéo partagée sur YouTube, il a confié que l’expérience est vraiment étrange, mais immersive, et lui a permis de se remémorer des souvenirs liés à un moment précis de sa vie. « En regardant ma propre vie, j’ai eu l’impression d’être le fantôme de moi-même », a-t-il également expliqué. L’invention de Rizzotto ne manquera sûrement pas de donner d’intéressantes idées aux passionnés de casque VR, ainsi qu’aux développeurs de lunettes connectées.

Lunettes connectées, très utiles au quotidien

Il y a quelques années, on ne se doutait pas encore de l’importance des montures connectées pour notre quotidien. Mais aujourd’hui, la donne commence à changer, par exemple avec les Google Glass qui proposaient de voir le monde en réalité augmentée, ou encore les Lowdown Focus qui sont capables de mesurer les ondes émises par le cerveau. Pratiques, ces dernières permettent de faire des exercices de concentration et de relaxation. Atol, avec son Ellcie Healthy, va encore plus loin en proposant des lunettes qui alertent les conducteurs lorsqu’ils commencent à somnoler au volant.