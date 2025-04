Plus besoin d’application, l’IA ChatGPT vous répond directement dans WhatsApp

L’application WhatsApp, je l’utilise par obligation, mais j’avoue que les dizaines de notifications reçues pour dire « Ok, ça marche » ou « Merci pour l’info » multipliées par le nombre de personnes dans le groupe m’agacent profondément. Grâce à une nouveauté, je pourrais peut-être changer mon fusil d’épaule et penser enfin du bien de WhatsApp ! En effet, j’ai découvert qu’il était désormais possible de discuter avec ChatGPT directement dans WhatsApp. Gratuitement. Et, sans devoir télécharger une application obscure ou jongler entre 15 onglets de navigateur. L’info circule depuis février, et après l’avoir testée, je peux vous dire une chose : c’est un petit pas pour la tech, mais un grand pas pour vos réponses du quotidien. Allez, je vous montre comment j’ai installé mon nouvel ami virtuel… en moins de 5 minutes chrono. Décryptage.

Comment discuter avec ChatGPT sur WhatsApp ?

Vous avez ajouté Tonton René, ou Tata Monique dernièrement, et bien, c’est exactement la même chose. Et, c’est ultra pratique, chez moi, il a remplacé mon moteur de recherche habituel. La première surprise, c’est la simplicité. Pour discuter avec ChatGPT sur WhatsApp, pas besoin d’une clé d’activation. Il suffit de l’ajouter comme un contact. Oui, comme si vous enregistriez votre plombier ou votre nouveau voisin. Voici comment j’ai fait, étape par étape :

J’ai ouvert WhatsApp et cliqué sur le petit “+” vert en bas à droite.

Puis, je suis passée par le menu « Contacts » via les trois petits points en haut à droite.

Tout en bas de ma liste de contacts (où dorment encore les numéros de mes anciens collègues de 2020), j’ai appuyé sur le + pour créer un nouveau contact.

Et j’ai entré ce numéro magique : +1 (800) 242-8478 . Important : il faut bien retirer l’indicatif +33 (sinon ça ne marche pas), et inutile d’ajouter un indicatif américain, il comprend tout seul.

Enfin, j'ai donné un nom à mon nouveau copain : « ChatGPT ». Mais, vous pouvez le nommer comme bon vous semblera !

J’ai reçu ensuite un SMS puis ai cliqué sur le lien. Et, voilà. À ce moment précis, ChatGPT apparaissait dans ma liste de contacts. J’ai cliqué, et… il m’a répondu. Plus vite que mon fils, c’est une évidence !

Un assistant IA dans votre poche, 24/7, même pour vos photos

Vous vous demandez ce qu’on peut bien faire avec ChatGPT dans WhatsApp ? À peu près tout ce que vous faisiez déjà sur le web : poser une question, demander une recette, réviser un cours, générer un plan de week-end ou chercher une idée de message d’anniversaire. Mais là, tout se passe dans votre appli de messagerie. C’est fluide, naturel, et plus besoin de jongler entre les applis. Et, depuis février 2025, c’est encore plus fort : vous pouvez lui envoyer des messages vocaux ou des images. Oui oui. Vous pouvez poser votre question à l’oral (idéal quand vous avez les mains dans la pâte à tarte) ou même lui demander d’analyser une photo : de votre jardin, de votre plat ou de votre frigo vide, pour vous proposer une recette. Bon à savoir : il ne génère pas encore d’images (pas de portrait style manga à la demande), mais franchement, c’est déjà impressionnant. Je l’ai testé pour savoir quand serait la prochaine Pleine lune : le 6 avril m’a-t-il répondu en moins de 2 secondes ! Il a été plus rapide et plus clair que n’importe quel moteur de recherche. Et, tout ça sans pub, sans redirection, et en français s’il vous plaît.

Alors, prêt(e) à inviter une IA dans vos conversations ?

Discuter avec une intelligence artificielle directement dans WhatsApp, c’est un peu comme avoir un assistant personnel ultra-cultivé et toujours poli… mais sans jamais prendre de pause-café. En ajoutant simplement le numéro +1 (800) 242-8478 comme contact, vous accédez à un compagnon numérique qui répond à vos questions, vous aide dans vos projets, et vous accompagne même à l’oral.

Et, tout cela gratuitement, sans téléchargement supplémentaire, ni abonnement caché. De quoi vous faciliter la vie sans vous compliquer l’installation. Alors, vous tentez l’expérience, vous aussi ? Et si oui, vous l’appelez comment dans vos contacts ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .