WhatsApp : connaissez-vous ces nouvelles fonctionnalités vraiment très pratiques ?

WhatsApp vous connaissez ? Si vous êtes un tant soit peu connecté ou communiquez avec vos proches, vous avez forcément installé WhatsApp sur votre smartphone… Des dizaines de groupes possibles et des centaines de fonctionnalités… Photos, vidéos, messages vocaux, émoticônes, on peut tout envoyer par cette application qui détrône largement les désormais dépassés SMS !

WhatsApp réalise de fréquentes mises à jour et n’en finit pas d’ajouter des fonctionnalités. Chaque mois, ce sont environ dix nouvelles fonctions qui arrivent sur votre smartphone. Voici les quatre dernières, qui devraient améliorer votre utilisation. Il en existe bien d’autres évidemment, mais les lister une à une serait plutôt fastidieux !

WhatsApp c’est quoi exactement ?

Cette application a été créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, deux anciens employés de la société américaine Yahoo avec pour objectif de remplacer le SMS. Aujourd’hui, WhatsApp est utilisé par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde. Depuis 2014, l’application est tombée dans l’escarcelle de Facebook qui l’a rachetée pour 22 milliards de dollars ! Son président est actuellement Will Cathcart.

Le multi-appareils enfin !

Cette fonction était probablement la plus attendue… En effet, même si WhatsApp fonctionnait sur ordinateur, il fallait que l’application soit connectée à un téléphone. Désormais, en activant le multi-appareils, vous pourrez recevoir vos messages sur votre ordinateur même si votre téléphone n’y est pas connecté explique le site fredzone.org.

Voici la méthode à suivre pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité :

Ouvrez WhatApp sur votre smartphone

Allez dans les réglages

Choisissez «Appareils Connectés »

Choisissez « Bêta Multi-Appareils »

Cliquez sur le lien vous invitant à rejoindre la Bêta

Revenez en arrière

Connectez un appareil

A ce moment-là WhatsApp vous indiquera un lien (https://web.whatsapp.com/) sur lequel vous devrez aller sur votre ordinateur pour obtenir le QR Code de votre système d’exploitation. Scannez le QR Code ! Magie… Vos conversations apparaissent instantanément sur votre écran et vous pourrez aussi activer les notifications !

Rejoindre des appels vidéo

Lorsque vous êtes utilisateurs de la fonction appels vidéo, cela peut vous être très utile… Avant cette mise à jour, il était impossible de rejoindre une conversation vidéo en cours… Vous pouvez désormais inviter une personne à rejoindre la conversation en cours !

Du neuf pour les messages éphémères

Les messages éphémères permettent de ne pas conserver indéfiniment des conversations. Cependant l’objet de la discussion lui, reste bien ancré. Une nouvelle fonction vous permet de déterminer à l’avance la durée de vos messages éphémères : 24 h / 7 jours / 3 mois. Après ces délais, les messages s’autodétruiront !

Pour choisir la durée de vie de vos messages :

Ouvrez une discussion

Appuyez sur le nom du contact

Choisissez Messages Ephémères

Activer ou Désactiver

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le choix de la durée n’est semble-t-il pas encore disponible !

Des centaines de nouveaux emojis !

Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie avec les emojis ! Pas moins de 217 nouveaux arrivent sur l’application. Les incontournables seront évidemment toujours présents… Mais de nouveaux arrivants vont donner un peu plus de peps à vos messages… A vous de les dénicher et de les utiliser !