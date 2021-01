Tuto : comment supprimer son compte WhatsApp définitivement ?

WhatsApp a beau être une application de référence en matière de messagerie instantanée, elle se trouve actuellement dans une situation plus ou moins complexe. Depuis quelque temps, la plateforme est de plus en plus délaissée par les internautes. Et pour cause, elle a récemment modifié ses conditions d’utilisation.

Des changements qui ne semblent pas faire l’unanimité dans la mesure où les utilisateurs doivent désormais se soumettre à une nouvelle clause : accepter le partage de leurs informations personnelles avec Facebook. Le pire, c’est que les membres qui refusent de donner leur accord ne pourront plus continuer à utiliser WhatsApp.

Face à cette réalité, certains utilisateurs se sont tournés vers Signal, une application (disponible sur Ios et Android) de messagerie instantanée qui s’avère plus respectueuse de la vie privée, alors que d’autres ont opté pour d’autres services alternatifs. Si vous voulez aussi sauter le pas – bien évidemment au cas vous ne l’auriez pas encore fait – pensez à supprimer votre compte pour ne pas laisser vos données trainer sur le web.

N’oubliez pas de télécharger vos conversations

Avant de procéder à l’étape ultime, sachez qu’il est possible de télécharger les données qu’on a échangées avec d’autres utilisateurs. Pour sauvegarder ainsi sur votre téléphone les photos et les vidéos que vous avez reçues ou envoyées, ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans la conversation que vous désirez télécharger. Ensuite, appuyez sur l’icône avec trois petits points en haut à droite, puis sur Plus. Enfin, choisissez l’option « Exporter discussion ».

Il est à noter que la discussion téléchargée se présente sous la forme d’un fichier .zip. Pour l’ouvrir, il faudra donc avoir une application capable de prendre en charge ce genre extension. Sinon, une fois que vous aurez récupéré les données qui vous semblent importantes, il ne vous restera plus qu’à supprimer définitivement votre compte WhatsApp.

Supprimer son compte WhatsApp sur Android et iOS

Si vous utilisez l’application de messagerie instantanée sur un appareil iOS, pour supprimer votre compte, ouvrez le menu « Réglages ». Choisissez « compte » puis lancez le processus de suppression en tapant sur « Supprimer mon compte ».

Sur Android, rendez-vous sur la page d’accueil de WhatsApp. Accédez au menu déroulant en appuyant sur les trois petits points verticaux en haut à droite de l’écran. Appuyez sur « Paramètres ». Dans les paramètres, choisissez « option » puis validez en appuyant sur « Supprimer mon compte ».

À noter que la suppression d’un compte WhatsApp implique l’indication du numéro de téléphone associé. Assurez-vous alors de bien saisir ce dernier.