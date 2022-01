Pédopornographie : ce mail de convocation est bien une tentative d’arnaque

Ces derniers jours, vous avez peut-être reçu un ou plusieurs mails vous indiquant que vous étiez suspecté d’être un pédophile… En une semaine, nous en avons reçu trois mais bien évidemment, il s’agit d’une arnaque qui fleurit depuis quelques mois maintenant dans les mails de tout un chacun. Ces hackers jouent sur la peur, et l’accusation de l’un des plus graves crimes qu’un humain puisse commettre : attenter à la pudeur d’un enfant.

Avouons que l’arnaque est plutôt bien ficelée… Un mail sans fautes d’orthographe, émanant de la Gendarmerie d’Aix-en-Provence et signé par Christian Rodriguez, directeur de la Gendarmerie Nationale. Cet homme existe vraiment et ses fonctions sont bien réelles. Mais cela s’arrête là : le reste n’est qu’une tentative d’arnaque pour vous extorquer de l’argent ! Comment faire alors si vous recevez ce mail (assez flippant, il faut bien l’avouer) ?

Une arnaque parfaitement menée

Comme nous vous le disions, le mail reçu semble tout à fait officiel. Les personnes mentionnées existent vraiment et leurs fonctions sont respectées. Le papier à en-tête est estampillé République Française et les directives sont plutôt claires. Vous êtes convoqués à la gendarmerie pour des faits de pédophilie ou de cyberharcèlement sur le net !

Christophe Clarinard, lieutenant-colonel de réserve à la gendarmerie explique dans une interview accordé à France 3 : « Les mails sont de plus en plus crédibles, ils font en sorte que cela rassemble beaucoup aux papiers de l’administration, et comme les gens vérifient sur internet, ils sont rassurés de voir que “c’est vrai”, et c’est toute la force de ces escrocs, ils utilisent l’intelligence sociale pour être au plus proche de la réalité et être crédibles dans leur arnaque ». Et pour être crédibles, ils le sont, mais il ne faut surtout pas en tenir compte… Ne pas répondre, signaler le mail, et le jeter à la corbeille, en n’oubliant pas de vider votre corbeille d’ailleurs ! Si ces mails arrivent chez vous, c’est parce que les hackers ont pu acheter des milliers d’adresses mails sur le dark web. Les listes de mails se vendent autour de 200€ et peuvent leur rapporter beaucoup d’argent.

La peur au centre de l’arnaque

Habituellement, ces campagnes d’arnaque massive jouent plutôt sur des remboursements de la CAF ou des impôts. Ou encore sur le fait que vous ayez gagné 1 million d’euros sans même avoir joué… Mais là, c’est différent, les malfaiteurs jouent sur la peur: être accusé de pédophilie est l’une des pires accusations pour un homme ou une femme loin d’être déviant. Les gens paniquent, se demandent s’ils n’ont pas, par inadvertance, consulté un site pédopornographique et répondent au mail. C’est le début de l’engrenage. En répondant, vous êtes le poisson qui a mordu à l’hameçon, on vous demandera alors de payer pour ne pas être inquiété. Sans parler des virus que vous pourriez contracter en cliquant sur des liens ! Pompage de données bancaires assuré. Les vrais gendarmes rassurent : si vous êtes accusé de pédophilie, ils ne vous enverront jamais de mail, mais viendront vous cueillir au petit matin à domicile !

#ContreLesArnaques Des mails frauduleux au nom de la #GendarmerieNationale ou #PoliceNationale vous accusent d'#infractions ➡️ Ne répondez pas/n'ouvrez pas les pièces jointes/ne cliquez pas sur les liens

➡️ Signalez sur https://t.co/VnAfrxby3p ou contactez📲 le 0 805 805 817 pic.twitter.com/NyNImJSZaW — Gendarmerie du Var (@Gendarmerie_83) September 22, 2021

Que faire si vous recevez ce genre de mails ?

La première des choses à faire est de l’ignorer et donc de ne surtout pas y répondre. Il faut ensuite faire un signalement pour aider les forces de l’ordre à dénicher les hackers. Pour ce faire, plusieurs plateformes sont mises à votre disposition :

PHAROS, qui permet de signaler des contenus suspectes ou illicites;

Magendarmerie.fr vous permet d’entrer en contact par chat avec des gendarmes 24h/24 et 7j/7, ils vous rassureront et vous indiqueront la marche à suivre pour signaler l’arnaque.

Prenez garde, les pirates ont toujours une longueur d’avance sur les autorités et inventent des subterfuges de plus en plus crédibles pour vous soutirer de l’argent, il faut garder la tête froide !