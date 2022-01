mSpy : l’application de contrôle parental ultime pour smartphone

Le 18 novembre dernier avait lieu la Journée Nationale de Lutte contre le Harcèlement. Et le harcèlement ce n’est pas toujours dans un milieu scolaire ou au travail, cela peut aussi se dérouler sur les réseaux sociaux. Les adolescents sont parfois la cible de messages sur les réseaux sociaux qui peuvent les traumatiser, voire les pousser au suicide.

Pourtant il existe des solutions pour protéger vos enfants du cyberharcèlement… Et cela peut passer par un logiciel espion, mSpy, une application de contrôle parental cryptée et parfaitement adaptée à la protection de votre enfant… En lui expliquant qu’il s’agit de le protéger et non de l’espionner, le contrôle parental a pour seul objectif de lui éviter le pire. Mais comment fonctionne mSpy ? On vous explique tout !

Le logiciel mSpy c’est quoi ?

mSpy est une marque de logiciel de contrôle parental pour smartphones sous iOs ou Android, ou ordinateurs sous Windows ou macOS, il est donc quasiment universel. mSpy permet aux parents, de suivre un grand nombre d’activités sur les smartphones de leurs enfants. Ce logiciel pour espionner les SMS par exemple permet de vérifier qu’un enfant ne subit ni menaces, ni harcèlement. Mais il peut aussi être très utile en cas de fugue, puisqu’il permet de localiser le smartphone de l’enfant, ou en cas d’enlèvement d’ailleurs. Tout ce qui passe sur le smartphone de l’enfant peut être connu du smartphone du parent.

L’histoire de mSpy

mSpy fût lancé en 2010 et à l’origine il était un outil de surveillance à distance. En 2012, mSpy permet désormais de surveiller les ordinateurs en plus des smartphones. Dès 2013, mSpy reçoit le prix TopTenReviews et devient le meilleur logiciel pour lire les sms d’un autre portable. Aujourd’hui, mSpy compte plus d’1.5 millions d’utilisateurs dans le monde. Les cinq pays qui l’utilisent le plus sont les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, le Brésil et le Royaume-Uni. Depuis 2016, une version plus légère, mLite est disponible sur Google Play.

mSpy comment ça marche ?

mSpy vous permet donc d’obtenir des renseignements sur tous les événements qui se déroulent sur un smartphone ou un ordinateur. Le logiciel s’installe en arrière-plan et ne gène en aucun cas l’utilisation d’un smartphone. Il se présente comme la solution la plus avancée pour le contrôle parental. Le cyberharcèlement est un vrai problème de notre société actuelle, et sans contrôle parental, il est souvent impossible de savoir que son enfant en est victime…

Ou alors les parents l’apprennent lorsqu’il est malheureusement trop tard. Les logiciels espions à distance ont mauvaise réputation, pourtant s’ils sont utilisés à bon escient, ils peuvent réellement sauver des vies… Rassurer l’enfant qui sait qu’en cas de problème le parent sera averti en direct, et évidemment, rassurer le parent qui peut savoir où se trouve l’enfant à n’importe quel moment de la journée. mSpy s’actualise toutes les cinq minutes et envoie au parent, les informations via un espace accessible en ligne.

Les avantages de mSpy

En cinq minutes à peine, l’application est paramétrée, vous n’avez besoin de rien d’autre que d’un abonnement à mSpy ! Si une activité dangereuse est repérée sur le smartphone de votre enfant, vous en serez immédiatement averti sur votre application. Les informations sont stockées et protégées de telle sorte que seuls les parents peuvent avoir accès aux informations à distance.

mSpy représente un coût de moins de 1€ par jour, autant dire que, pour protéger un enfant du harcèlement ou le retrouver en cas de fugue c’est absolument dérisoire. Aujourd’hui, l’abonnement mSpy coûte 30€ par mois ou 16.83€ par mois en vous abonnant pour 3 mois… Mais en vous abonnant pour 12 mois, le logiciel espion téléphone vous revient à 7.08€ par mois !

Toutes les fonctions possibles de mSpy

mSpy assure de nombreuses fonctions de protection de l’enfant, qui, on le rappelle, devra être au courant qu’il est surveillé par le logiciel… Le surveiller sans son consentement est une infraction à la loi française. Celui qui installe un logiciel espion sans consentement, que ce soit pour surveiller les SMS du conjoint ou d’un enfant mineur, est passible d’une amende de 45 000€ et d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. (Article 226-1 du code pénal)

mSpy va donc vous permettre les fonctions de surveillance suivantes

Les appels sont surveillés à distance, mais c’est aux parents de faire le tri dans les appels d’escrocs et ceux des amis…

Pour les SMS, qui sont, eux-aussi surveillés, cela permet de voir si l’enfant utilise des codes payants par exemple pour acheter des jeux en ligne… Et ainsi éviter les mauvaises surprises sur les factures de téléphone. Evidemment, c’est aussi par SMS que l’on peut constater le cyberharcèlement.

Une fonction GPS vous indique lorsque l’enfant entre dans une zone que vous aurez indiquée auparavant comme interdite (forêt, zone dangereuse…)

Grâce à l’historique du navigateur, vous pourrez savoir quelles sont les recherches effectuées par l’enfant… Les enfants harcelés cherchent parfois comment faire un nœud coulant… pour se pendre ! En surveillant l’historique, vous pourriez donc bien découvrir ses idées noires !

Les réseaux sociaux, fléau de notre temps en matière de cyberharcèlement sont aussi surveillés par mSpy ! Les pédophiles ou harceleurs agissent souvent sur les réseaux sociaux… mSpy surveille Messenger, Snapchat, Whatsapp, rien ne lui échappe, alors que vous, parents, n’êtes pas toujours au courant du fonctionnement de ces nouveaux réseaux sociaux.

Quelques fonctionnalités encore

mSpy est probablement le plus complet des logiciels espions… En effet, il permet de lire les discussions sur les réseaux sociaux, mais également de retrouver des messages supprimés par exemple. Quand un enfant est racketté par exemple, le premier réflexe est de supprimer les messages des racketteurs…. Le parent peut alors savoir que la discussion a eu lieu, même si l’enfant a supprimé les messages.

Un autre axe proposé par mSpy, celui des photos ou vidéos… Comment savoir si votre enfant regarde des vidéos pornographiques ou ultra violentes ? Mais également comment savoir si une vidéo dont il est l’acteur malgré lui, circule sur les réseaux ? mSpy peut vous permettre de savoir ce genre de choses, et donc d’agir avant que cela ne prenne une ampleur qui devient vite incontrôlable !

Vous pourrez également surveiller son agenda, ses emails ou les applications installées sur le smartphone espionné… Un moyen de surveiller les mails indésirables, ou encore les rendez-vous douteux (ou codés) qu’il aurait pu inscrire sur son agenda !

Les autres utilisations de mSpy

Même si nous avons centré notre présentation sur la surveillance des enfants, mSpy peut également être utilisé pour surveiller un conjoint et pas forcément en cas de soupçon d’infidélité. Ce peut être par simple prudence pour quelqu’un qui pratique le footing seul en forêt par exemple. Les entrepreneurs peuvent également utiliser mSpy pour la surveillance de leurs salariés sur un smartphone professionnel. Cependant, comme tout logiciel de surveillance ou d’espionnage, la personne surveillée doit être averti de l’utilisation du logiciel et donner son consentement par écrit de préférence.

Article proposé par mySpy